“Outlander” en la quinta temporada llegó a un final perturbador además de desgarrador en Starz y en el Prime Video de Amazon después de su transmisión final para el drama de viaje en el tiempo. Ahora los espectadores están ansiosos por saber cuándo volverá el programa a través de la pantalla chica una vez más con la sexta temporada.

En 2018, Starz anunció una doble renovación del popular programa antes de su quinta temporada. Sin embargo, dado que la temporada 5 solo ha comenzado recientemente, no se ha revelado mucho sobre la fecha exacta de lanzamiento de la sexta temporada y de su estreno.

La quinta temporada se retrasó desde su fecha de emisión original de finales de 2019 y solo se lanzó en febrero de 2020. Como resultado, a los fanáticos del programa les preocupa que pueda haber otro retraso antes de la sexta temporada, en especial por la pandemia del COVID-19 que ha paralizado las producciones de todo el mundo.

¿Cuándo será estrenada la temporada 6 de “Outlander”? Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la nueva salida y lo que podría suceder cuando regrese, pero cuidado. Podría haber spoilers más adelante por lo que podría pasar en la parte 6 así que cuidado.

¿CUÁNDO LLEGARÁ LA TEMPORADA 6 DE “OUTLANDER”?

Outlander (Foto: Wired)

Se espera que “Outlander” temporada 6 sea lanzado en Starz en 2021. Por otro lado, los fanáticos estarán encantados de saber que las dos principales estrellas del programa regresarán nuevamente para la sexta temporada.

Esto significa que los espectadores podrán ver mucho más de Sam Heughan como el galán escocés Jamie Fraser. Caitriona Balfe también regresará como su esposa Claire Fraser, ya que la pareja, sin duda, enfrentará más peligros en las próximas salidas.

Si bien otros miembros del elenco no han sido confirmados, algunas de las principales estrellas que se espera que regresen incluyen a Sophie Skelton como su hija Brianna Randall Fraser y Richard Rankin como su esposo Roger Wakefield.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 6 DE OUTLANDER?

Outlander (Foto: Nypost)

Hasta el momento no se han publicado detalles oficiales de la trama para la sexta temporada de Outlander, pero es probable que siga el sexto libro de la serie de Diana Gabaldon.

Esto significa que el programa se basará en A Breath of Snow and Ashes, que se lanzó en 2005. La novela se centra más en las secuelas de la quinta temporada, en la que Jamie se ve inmerso en la Revolución Americana.

Esto continuará después del quinto libro que vio aumentar el malestar político mientras los Fraser intentaban llevar una vida pacífica en Carolina del Norte.

Sin embargo, no es seguro que la nueva temporada del programa siga la trayectoria de los libros. Esto se produce después de que el productor ejecutivo Ronald Moore habló con Entertainment Weekly sobre su enfoque para las próximas temporadas del programa.

Él dijo: "Todos los años nos acercamos a él de nuevo. ¿Deberíamos mantenerlo como un libro por temporada? "Lo hemos hecho hasta ahora. Pero hemos hablado sobre dividir libros, y hemos hablado sobre combinarlos. “Queremos ser libres en la sala de escritores para elegir y hacer lo que se sienta más cómodo ese año”.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 6 DE “OUTLANDER”

Outlander (Amazon.com)

Como aún falta mucho tiempo para el posible estreno de la sexta temporada de “Outlander”, aún no hay un trailer de la nueva temporada de "Outlander”, ya que no ha comenzado a filmarse. Antes de la quinta temporada, Starz lanzó el trailer cuatro meses antes de que se emitiera. Por lo tanto, los espectadores puede que incluso le echen un vistazo a la sexta temporada más tarde en 2020.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “OUTLANDER” TEMPORADA 5?

"Outlander" 5, el capítulo "Never My Love" mostró un final crudo para la serie (Foto: Starz)

El capítulo final comienza con Claire quien fue secuestrada por Lionel Brown y sus hombres después de que Lionel descubriera que Claire estaba usando el nombre del Dr. Rawlings para publicar artículos con consejos médicos innovadores para la gente del Ridge. Él acusa a Claire de “difundir ideas peligrosas” y esta intenta escapar desesperadamente, pero es atada y golpeada por los hombres de Lionel.

Mientras está en cautiverio, Claire conoce a otro viajero en el tiempo llamado Wendigo Donner y le promete regresar a su tiempo si puede salvarla. Desafortunadamente, Wendigo solo proporciona poca ayuda ya que teme las consecuencias de sus acciones. Las cosas empeoran cuando Lionel y sus hombres acampan. Claire, amordazada y atada a un árbol, es violentamente agredida sexualmente por varios hombres, incluido Lionel.

Para no pensar en el asalto, Claire escapa mentalmente a un sueño: ve lo que parece ser una versión de los 70 (1960) de su familia cercana que se reúne para la cena de ‘Acción de Gracias’. Mientras tanto, se revela que mientras Roger (Richard Rankin), Brianna y Jemmy viajaron a través de las piedras, estaban pensando en “casa” y se encuentran nuevamente en la década de 1770. Cuando los Mackenzies y el joven Ian (John Bell) llegan a la casa grande, notan que la cruz ha sido encendida, lo que es un indicio de problemas.

"Outlander" 5, el capítulo "Never My Love" mostró un final crudo para la serie (Foto: Starz)

Por su parte, Jamie (Sam Heughan) les informa sobre los eventos recientes y Roger e Ian lo acompañan para recuperar a Claire y atacar el campamento de Lionel. Jamie y compañía llegan a derrotar a los captores de Claire y reunir a los sobrevivientes restantes para que ella se vengue de los hombres que la atacaron brutalmente. Claire elige honrar su juramento de no quitarles la vida y sigue su camino.

Sin embargo, al no poder señalar cuál de los hombres participó en la violación en grupo, Jamie mata a todos los hombres restantes, pero le perdona la vida a Lionel para interrogarlo. Mientras regresan a la cresta, Claire se entera de que Marsali (Lauren Lyle) y su bebé sobrevivieron a la emboscada anterior y Wendigo no se encuentra por ningún lado. Claire, visiblemente conmocionada y gravemente magullada, demuestra una poderosa muestra de resistencia declarando: “Se supone que esto me destrozaría. Bueno, no lo estaré.”

Roger y Bree se están preparando para pasar la noche con él cargando un peso de culpa por lo que había hecho durante el rescate de Claire. Lucha por confesarle a Bree que mató a un hombre y cuestiona su moralidad. A la mañana siguiente, Claire está en la cirugía con Lionel, que está atado a la mesa y suplica piedad de su vida, lo que casi la empuja a abandonar su juramento. Sin mostrar gratitud por la misericordia que recibió, Lionel continúa con sus comentarios antagónicos y termina recibiendo una inyección letal de Marsali.

"Outlander" 5, el capítulo "Never My Love" mostró un final crudo para la serie (Foto: Starz)

Después de descubrir lo que Marsali había hecho, Jamie lleva el cuerpo de Lionel a su hermano, Richard, asumiendo la responsabilidad del asesinato de Lionel. Después de reconocer que su hermano “cosechó lo que sembró” y que Jamie hizo lo que tenía que hacer, Richard promete represalias cuando llegue el momento.

El episodio termina en el Ridge donde la familia Fraser está disfrutando del momento tranquilo, algo que Claire presagia no durará mucho. Ella comenta ominosamente, “quién sabe cuánto tiempo más tendremos esta paz sabiendo lo que viene”, refiriéndose a la inminente Revolución Americana. Claire y Jamie comparten un momento tierno envuelto en los brazos del otro, donde Claire, cuestionando su valentía, le dice a Jamie que se siente segura y luego la escena se desvanece.

VIDEO RECOMENDADO

"Outlander", un fragmento del episodio 11 de la temporada 5 liberado por Starz