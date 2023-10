Dirigida por David Fincher a partir de un guión de Andrew Kevin Walker, “The Killer” (“El asesino” en español) es una película de suspenso y acción neo-noir de Netflix que sigue a un asesino que comienza a resquebrajarse psicológicamente a medida que adquiere conciencia, a pesar de que sus clientes siguen demandando sus habilidades.

La cinta basada en la serie de novelas gráficas francesas del mismo nombre escrita por Alexis “Matz” Nolent e ilustrada por Luc Jacamon se grabó en St. Charles, Illinois, en marzo de 2022 durante diez días y concluyó ese mismo mes.

“The Killer” se estrenó en el 80.° Festival Internacional de Cine de Venecia el 3 de septiembre de 2023, está programado para llegar a los cines el 27 de octubre de 2023, y estará disponible en Netflix a partir del 10 de noviembre.

Michael Fassbender, Arliss Howard, Charles Parnell, Kerry O’Malley, Sala Baker, Sophie Charlotte y Tilda Swinton conforman el elenco principal de la película que ha obtenido sólidas críticas que destacan la dirección y el rol del protagonista.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE KILLER”

1. Michael Fassbender como The Killer

Michael Fassbender, actor irlandés-alemán reconocido por producciones como “Band of Brothers”, “300″, “Hunger”, “X-Men: primera generación”, “12 Years a Slave”, “Assassin’s Creed”, “Alien: Covenant” y “Dark Phoenix”, interpreta a The Killer, un asesino clínico y disciplinado que comete un error durante uno de sus golpes.

2. Charles Parnell como Hodges

Charles Parnell, conocido por papeles como Derek Frye en la serie “All My Children” y Russ Jeter en la serie “The Last Ship”, da vida a Hodges, el encargado de The Killer, es decir, tras la fuga del protagonista deberá decidir entre perseguirlo para matarlo o ayudar a escapar a su amigo.

3. Kerry O’Malley como Dolores

Kerry O’Malley, que interpretó a Lilith en la serie “Snowpiercer” y apareció en “Annabelle”, “Shameless”, “Annabelle: Creation”, “Bones”, “Law & Order”, “Why Women Kill”, “Modern Family” y “1923″, asume el rol de Dolores en “The Killer”. Se trata de una administradora de oficina que trabaja para Hodges.

4. Sala Baker como The Brute

Sala Baker, mejor conocido por interpretar al villano Sauron en la trilogía “El señor de los anillos” de Peter Jackson y por participar en películas como “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest”, “The Kingdom”, “The Expendables”, “Iron Man 3″, “Captain America: Civil War”, “Deadpool 2″, da vida a The Brute, otro asesino profesional.

5. Sophie Charlotte como Magdala

Sophie Charlotte, actriz germano-brasileña que ha aparecido principalmente en producciones brasileñas como la película “Passport to Freedom” y la serie “All the Flowers”, asume el papel de Magdala, la novia de The Killer.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Killer”:

Tilda Swinton como The Expert

Arliss Howard como The Client - Claybourne

Emiliano Pernía como Marcus

Gabriel Polanco como Leo

Monique Ganderton como The Dominatrix

Jack Kesy como Salesman

