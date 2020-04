“The Last Dance” (“El último baile” en español) es una serie documental de 10 episodios producida por ESPN y dirigida por Jason Hehir. El show se centra en la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls, la que sería la última de Michael Jordan en la franquicia de Illinois. La temporada en la que los Bulls consiguieron su sexto anillo, así como el futuro de su plantilla y cuerpo técnico, por la inminente marcha de su estrella.

Como se sabe, el mundo de los deportes es muy exacto, de muchos datos y estadísticas que los fanáticos de todo el mundo aprenden, sobre todo si se trata de una estrella de la talla de Michael Jordan. Por ello, al saber que habría un documental de este calibre con su jugador de la NBA favorito, cientos de miles de fans pidieron que se estrene el producto en Netflix lo más pronto posible, llegando a la plataforma el pasado 19 de abril del 2020.

Como era de esperarse, esta serie documental pinta a Michael Jordan como el héroe natural del programa, pero así como hay héroes también se necesitaban villanos, así que se pintaron como tales a Jerry Reinsdorf y su leal manager Jerry Krause, que intentaban realizar una re-estructuración del equipo a su manera.

¿Quién fue Jerry Krause en la vida real? ¿Por qué la serie lo pinta como uno de los principales antagonistas? En este artículo haremos un pequeño repaso de su historia pero cuidado, podrían haber spoilers de la docuserie producida por ESPN y Netflix sobre Michael Jordan.

¿QUIÉN FUE JERRY KRAUSE?

"The Last Dance": ¿quién fue Jerry Krause? (Foto: NBA.com)

Jerry Krause nació en 1939 y creció en Chicago. Cuando era un estudiante, jugó béisbol como receptor en la escuela secundaria Taft en Chicago y asistió a la Universidad Bradley. Después de la universidad fue a trabajar como explorador con los Baltimore Bullets. Al principio, Krause se ganó la reputación de poder identificar el talento de futuros jugadores y algunos lo acreditan por descubrir al futuro miembro del Salón de la Fama Earl Monroe.

Mientras estaba con los Bullets, instó al equipo a elegir al alero de Dakota del Norte Phil Jackson en el draft de la NBA de 1967. Los Bullets no lo reclutaron, pero Krause continuó manteniéndose en contacto durante la carrera de Jackson y en sus primeros años como entrenador. Su relación floreció durante las décadas de 1970 y 1980 cuando Jackson estaba entrenando a los Albany Patroons en la Asociación Continental de Baloncesto, Krause una vez lo llamó para solicitar un análisis de los jugadores de la liga.

Después de unos años con Baltimore, Krause trabajó como explorador con los Phoenix Suns, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers y Chicago Bulls en la década de 1970. En esa época también fue el explorador para los Indios de Cleveland, los Atléticos de Oakland, los Marineros de Seattle y los White Sox de Chicago para sus equipos de Béisbol.

"The Last Dance": ¿quién fue Jerry Krause? (Foto: NBA.com)

Mientras trabajaba para los Marineros, Krause continuó explorando a tiempo parcial para los Lakers. Como cazatalentos de los White Sox, jugó un papel en la firma de Ozzie Guillén y Kenny Williams, quienes conducirían a los White Sox a un campeonato de la Serie Mundial en 2005 como gerente y Gerente General respectivamente. Fue en ese tiempo mientras estaba buscando a los White Sox en 1984 cuando el dueño del equipo, Jerry Reinsdorf, compró los Chicago Bulls. Poco después, Krause solicitó y se le otorgó el puesto de Gerente General de los Bulls.

En este tiempo si bien él no fue quien descubrió a Michael Jordan, si lo rodeó de jugadores que lo ayudarían a ganar campeonatos. Entre los escogidos destacaron Scottie Pippen, Horace Grant, Dennis Rodman y Tony Kukoc, además de otras tantas estrellas que pasaron por el camerino de los Bulls. Él afirmaba incluso que la organización ganaba títulos y no jugadores.

Fue por este comentario que Jordan y Krause rompieron relaciones por completo, además de que el manager se negara a renovar al entrenador Phill Jackson en 1998. Aquí comenzaría el fin para ambos ya que no destacarían en sus roles después de la ruptura. El documental “The Last Dance” pinta a este personaje como un verdadero villano en la vida de la estrella de la NBA.

"The Last Dance": ¿quién fue Jerry Krause? (Foto: NBA.com)

Luego de eso intentó con muchos jugadores como Elton Brand, Ron Artest, Marcus Fizer, Jamal Crawford, Jay Williams, Tyson Chandler, Eddy Curry y Jalen Rose, pero ninguno brilló en los Bulls lo que llevaría a su renuncia en el 2003 para dedicarse enteramente al béisbol. Luego de luchar contra diferentes enfermedades en el 2017, Krause falleció a los 77 años y fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto.

“Jerry fue una figura clave en la dinastía de los Bulls y significa mucho para los Bulls, los White Sox y la ciudad de Chicago. Mis condolencias de todo corazón para su esposa, Thelma, y para toda su familia y sus amigos”, declaró Michael Jordan, según el reportero K. C. Johnson, de NBC y Chicago Tribune.

