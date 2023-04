Aunque Apple TV+ no es de las plataformas de streaming más populares, ha tenido varios títulos originales exitosos como “The Morning Show”, “Severance” y “Pachinko”. Una de sus nuevas series es “The Last Thing He Told Me”, una historia de suspenso que es protagonizada por Jennifer Garner.

La miniserie de siete episodios se basa en la novela homónima escrita por Laura Dave que fue un éxito en ventas cuando se publicó en el 2021. Instantáneamente, se convirtió en el New York Times Bestseller #1 y se mantuvo en la lista durante 65 semanas.

Además, la autora del libro ha participado como showrunner del programa junto a su esposo Josh Singer, quien ganó un Oscar por el guion que escribió para “Spotlight”, por lo que podemos tener las expectativas altas en lo que desarrollo de la historia se refiere.

¿DE QUÉ TRATA “THE LAST THING HE TOLD ME”?

“The Last Thing He Told Me” gira en torno a Hannah Michaels, una mujer que tiene poco más de un año de casada cuando su esposo desaparece misteriosamente. La única información que tienen sobre él es una nota que dejó y una bolsa de dinero escondida en el casillero escolar de su hija, Bailey. Ambas deberán comprender el misterio, el accionar de su ser querido y, al mismo tiempo, navegar en la complicada relación de madrastra e hijastra.

Angourie Rice interpreta a Bailey en “The Last Thing He Told Me” (Foto: Apple TV+)

La sinopsis oficial continúa diciendo: “A medida que las llamadas cada vez más desesperadas de Hannah a Owen quedan sin respuesta, mientras el FBI arresta al jefe de Owen, mientras un alguacil federal y agentes federales llegan a su casa de Sausalito sin previo aviso, Hannah rápidamente se da cuenta de que su esposo no es quien dijo que era. Y que Bailey puede tener la clave para descubrir la verdadera identidad de Owen y por qué realmente desapareció.Hannah y Bailey se propusieron descubrir la verdad. Pero a medida que comienzan a juntar las piezas del pasado de Owen, pronto se dan cuenta de que también están construyendo un nuevo futuro, uno que ninguno de los dos podría haber anticipado”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “THE LAST THING HE TOLD ME”

¿CÓMO VER “THE LAST THING HE TOLD ME”?

“The Last Thing He Told Me” es una miniserie que está disponible en Apple TV+ desde el viernes 14 de abril de 2023.

Sin embargo, la primera semana se emitió tan solo los dos primeros episodios: “Protect Her” y “The Day After”. Los siguientes cinco capítulos se estrenarán semanalmente.