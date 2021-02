Después de meses de causar controversia en las redes sociales, Gina Carano ha sido despedida por Lucasfilm y ya no será parte del universo de Star Wars. La ex luchadora de MMA interpretó a Cara Dune durante las dos primeras temporadas de “The Mandalorian” y también estaba lista para tener su propia serie derivada.

Sin embargo, el estudio decidió cortar lazos con ella. A diferencia de otros casos de estrellas de televisión que fueron despedidas, mucha gente apoya la decisión que tomó Disney con este caso, pero al mismo tiempo, también extrañará al personaje, que era un firme favorito de los fanáticos del universo de Star Wars.

Si bien Star Wars aún tiene mucho que ofrecer y “The Mandalorian” puede prescindir de Dune como personaje, aún sería preferible preservar algún tipo de continuidad con respecto a lo que pasó con ella dentro de la narrativa de la historia. Dune pudo haber sido un personaje solo para las batallas, pero su historia tenía sustancia después de que encontró su lugar como Mariscal de la Nueva República.

Ahora, es obvio que ella no regresará, por lo que se abre un nuevo universo de posibilidades para el personaje y para Disney Plus con respecto a otros temas. ¿Qué pasará con Cara Dune en el futuro ahora que Gina Carano ya no la interpretará? ¿Será interpretada por otra actriz o será eliminada para siempre?

¿QUÉ PASARÁ CON CARA DUNE DESPUÉS DEL DESPIDO DE GINA CARANO EN “THE MANDALORIAN”

Gina Carano fue despedida por Lucasfilm (Foto: Disney Plus)

Cara Dune habría hecho una aparición en la temporada 3 de “The Mandalorian”, algo más que seguro por lo que pasó con el personaje. Cuando termina la segunda temporada, Dune todavía está a bordo del barco de Moff Gideon con Din Djarin y el resto del equipo de rescate de Baby Yoda, después de haber visto a Luke Skywalker derribar por sí solo a un batallón completo de Dark Troopers.

Como firme aliada de Mando, el cazarrecompensas seguramente habría vuelto a llamar a Cara Dune cada vez que necesitaba una mano amiga. Entre el grupo de nuevos proyectos de Star Wars en Disney Plus anunciados estaba “Rangers of the New Republic”, un derivado basado en las hazañas de pilotos de X-Wing como Trapper Wolff y Carson Teva, que han aparecido esporádicamente en “The Mandalorian”.

Estos valientes pilotos intentan desesperadamente llevar la paz a una galaxia que aún se recupera del tiránico gobierno del Emperador Palpatine, y en la temporada 2 de “The Mandalorian”, Teva reclutó a Cara Dune para su causa, convirtiéndola en una mariscal oficial de la Nueva República en Nevarro. Esta posición seguramente habría significado que Dune se cruzara con “Rangers of the New Republic” en algún momento.

Mando podría necesitar la ayuda de Cara Dune en el futuro (Foto: Disney Plus)

Finalmente, informes no confirmados sugieren que Lucasfilm consideró darle a Dune su propia serie derivada. No se sabe si este concepto se canceló debido a la creciente controversia o nunca se consideró seriamente. Sin embargo, está claro que Cara Dune tenía un gran futuro en Star Wars, ya sea en “The Mandalorian”, “Rangers of the New Republic” o en un proyecto completamente diferente.

El reciente anuncio de Lucasfilm sobre Carano suaviza el golpe al reiterar que Carano “no es empleada actualmente” por la compañía, pero eso no significa que la historia de Dune no hubiera continuado en mejores circunstancias. En términos de adónde va Cara Dune a continuación, un nuevo casting es ciertamente una opción.

Los fanáticos de “The Mandalorian” ya están soñando con sus actrices preferidas para el papel, y los precursores actualmente incluyen a Lucy Lawless, Lana Parrilla y Katy O’Brian. Las tres actrices serían bienvenidas al elenco, capaces de continuar donde lo dejó Gina Carano, pero también de aportar nuevas dimensiones al personaje al comenzar su carrera como Mariscal de la Nueva República.

Cara Dune iba a aparecer en futuros proyectos de Disney Plus (Foto: Disney Plus)

De las tres, Lucy Lawless parece ser la favorita, con la actriz de “Xena: la princesa guerrera” capaz de equilibrar sin esfuerzo la calidez del carácter y la temible intimidación. Star Wars ha reformulado muchos otros roles importantes, pero el cambio siempre ha sido menos que obvio. Personajes enmascarados como Boba Fett, R2-D2 y Chewbacca han cambiado de actor a lo largo de los años.

En algunas circunstancias, los actores de voz animados de Star Wars han sido reemplazados, como la General Leia en Star Wars Resistance. Sin embargo, hacer el casting de una de las principales caras de acción en vivo de “The Mandalorian” es una propuesta completamente diferente. Cualquier refundición corre el riesgo de resultar discordante para los espectadores, y eso es especialmente cierto en un elenco pequeño y unido como el de la serie de Disney Plus.

Por mucho que Lucy Lawless junto a Pedro Pascal sea una propuesta tentadora para la temporada 3 de “The Mandalorian”, el mundo de Star Wars podría estar mejor servido simplemente eliminando a Cara Dune. No hay duda de que Dune tenía más para dar como agente de la ley en Nevarro, pero su arco de personaje ya se había completado en la temporada 2 de “The Mandalorian”.

Cara Dune era una favorita de los fans hasta que Gina Carano causó un revuelo en las redes sociales (Foto: Disney Plus)

No hay hilos de trama sin resolver, arcos temáticos persistentes o preguntas sin respuesta que solo pueden abordarse a través de la presencia continua de Cara Dune. Además, el enfoque de la temporada 3 de “The Mandalorian” estará en otra parte. Din Djarin y Bo-Katan Kryze necesitan resolver sus dificultades con el Darksaber, mientras que Grogu necesita salir de la preparatoria Jedi de Luke Skywalker.

Si bien un regreso a Nevarro podría haber sido bueno, la presencia de Carano no es necesaria para que “The Mandalorian” avance, ni tampoco fue confirmada oficialmente para “Rangers of the New Republic”. En lugar de arriesgar la credulidad con un relanzamiento o reemplazarla, Star Wars puede simplemente prescindir a Cara Dune donde está y dejar al personaje, por desafortunado que sea.