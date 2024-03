Cleocatra, Gumball, Lizard, Ugly Sweater, Goldfish, Starfish y Book son algunos de los disfraces detrás de los que se ocultan los participantes de la temporada 11 de “The Masked Singer”, reality de competencia de canto de Fox que empezó enero de 2019. La nueva entrega promete a la audiencia un momento “fresco y emocionante”, además de “nuevos temas, nuevos cantantes e incluso un nuevo panelista”. De hecho, el presentador Nick Cannon adelantó en un primer avance que, “el escenario está preparado, las máscaras puestas y la competencia es feroz”. Por lo tanto, te comparto los datos más importantes de los nuevos episodios del famoso programa.

La undécima entrega del show en el que distintos artistas se suben al escenario disfrazados con la esperanza de que no reconozcan sus voces y sus identidades se mantengan en secreto hasta el final presentará episodios temáticos completamente nuevos, incluido “El Mago de Oz”, “Transformers”, “Noche temática de TV” y “Shower Anthems”.

Aunque Jenny McCarthy-Wahlberg, Ken Jeong y Robin Thicke regresan como panelistas de la temporada 11 de “The Masked Singer”, Nicole Scherzinger es reemplazada por la cantautora británica Rita Ora. Sobre los nuevos participantes, se sabe que son 16 celebridades enmascaradas que cuentan con 22 nominaciones al Grammy, 11 álbumes de platino y 33 nominaciones al Teen Choice.

Robin Thicke, Jenny McCarthy-Wahlberg, Rita Ora y Ken Jeong son los panelistas de en la temporada 11 de "The Masked Singer" (Foto: Fox)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 11 DE “THE MASKED SINGER”?

La temporada 11 de “The Masked Singer” se estrenará en Fox el miércoles 6 de marzo de 2024 a 8 p.m. ET/7 p.m. CT. en Estados Unidos.

Los episodios de la nueva entrega del programa musical estarán disponibles en la plataforma de streaming Hulu al día siguiente de su emisión.

Según USA Today, si no tiene cable, puede acceder a Fox a través de otros proveedores de TV en vivo, incluidos YouTube TV, Hulu + Live TV, FuboTV y Sling TV.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 11 DE “THE MASKED SINGER”

LOS PANELISTAS DE LA TEMPORADA 11 DE “THE MASKED SINGER”

Aún no se ha anunciado ningún posible panelista invitado o estrella invitada para la temporada 11 de “The Masked Singer”, pero además de Rita Ora como reemplazo de Nicole Scherzinger, no hay más cambios.

Rita Ora

Jenny McCarthy-Wahlberg

Ken Jeong

Robin Thicke

PARTICIPANTES DE LA TEMPORADA 11 DE “THE MASKED SINGER”

Todavía no se han anunciado a las 16 celebridades enmascaradas, pero se sabe que tres de ellas son concursantes comodines. Además, de acuerdo con las pistas reveladas, cuentan con 22 nominaciones al Grammy, 11 álbumes de platino, 33 nominaciones al Teen Choice, 108 millones de discos vendidos, 1.700 millones de reproducciones en Spotify y 326 apariciones en películas.

Por lo que he visto en el primer avance, algunos de los participantes son:

Cleocatra

Gumball

Lizard

Ugly Sweater

Goldfish

Starfish

Book

Goldfish es uno de los participantes de la temporada 11 de "The Masked Singer", programa presentado por Nick Cannon (Foto: Fox)