“The Matrix Resurrections”, que se filmó entre febrero y noviembre de 2020, se estrenó en los cines de Estados Unidos y Latinoamérica el miércoles 22 de diciembre de 2021, así que los fanáticos de la saga protagonizada por Keanu Reeves quieren saber si la nueva película tiene alguna escena post-créditos.

La cuarta entrega es la continuación de la historia establecida en la primera película de la saga. Reúne a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como los iconos cinematográficos Neo y Trinity en una expansión de su historia que regresa dentro de Matrix y aún más hondo en la madriguera de conejo.

Una alucinante nueva aventura con acción y épica situada en un mundo familiar pero aún más provocativo en el que la realidad es más subjetiva que nunca y donde todo lo que necesitas para descubrir la verdad es liberar tu mente.

Keanu Reeves como Neo y Carrie-Anne Moss como Trinity en "The Matrix Resurrections" (Foto: Warner Bros.)

“THE MATRIX RESURRECTIONS”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. Aunque las películas de Marvel son las que utilizan este recurso con más frecuencia no son las únicas que lo hacen, ya que cintas como como “Ghostbusters: Afterlife” y “F9″ también cuenta con escenas post-creditos, y lo mismo sucede con “The Matrix Resurrections”.

De hecho, no es la primera vez que una cinta de la saga de las hermanas Lana y Lily Wachowski incluye una secuencia posterior a los créditos, “The Matrix Reloaded” de 2003 contó con una, que fue un avance de “The Matrix Revolutions”.

¿Sucederá lo mismo en “The Matrix Resurrections”? ¿Será un adelanto de una quinta entrega? Lo más importante es que tendrán que esperar hasta el final de los créditos para ver la escena extra.

Aunque también podemos adelantar que no se trata de una pista sobre la próxima cinta ni nada fundamental para la saga de Wachowski.