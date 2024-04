CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “The New Look”, la serie de Apple TV+ que narra la impactante historia de cómo el ícono de la moda Christian Dior y sus contemporáneos, incluidos Coco Chanel, Pierre Balmain y Cristóbal Balenciaga, navegaron los horrores de la Segunda Guerra Mundial y lanzaron la moda moderna, terminó el 3 de abril de 2024 con Dior preparando todo para su desfile de moda debut y lidiando con una decisión que podría arruinarlo todo. ¿Quieres saber qué pasó en el último capítulo del drama histórico-biográfico creado y desarrollado por Todd A. Kessler? A continuación, te cuento los principales eventos del final.

En el París ocupado por los nazis, mientras Christian Dior (Ben Mendelsohn) teme por su hermana Catherine (Maisie Williams), quien colabora con la resistencia, Coco Chanel (Juliette Binoche) hace un trato con los nazis para recuperar su empresa, aunque consigue lo buscaba, las consecuencias de esa decisión la perseguirán para siempre. Cuando Catherine es arrestada y trasladada a un campo de concentración tras la partida de las fuerzas alemanas, Christian busca la ayuda de Coco, pero ella no puede hacer nada por el diseñador, ya que debe lidiar con sus propios problemas.

Coco Chanel entrega a un viejo amigo y aliado para que su colaboración con los nazis no se revele, sin embargo, el gobierno francés empieza una investigación en su contra por su relación con Spatz. Debido a que no tienen pruebas, la dejan libre y evita el humillante castigo destinado a los colaboradores nazis. En tanto, Christian tiene dudas acerca de volver a diseñar.

Christian Dior (Ben Mendelsohn) busca desesperadamente a su hermana Catherine tras ser capturada por los nazis en la serie "The New Look" (Foto: Apple Studios)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE NEW LOOK”?

En el quinto episodio de la primera temporada de “The New Look”, Christian Dior recibe una propuesta laboral que cambiará para siempre el curso de su vida, además, empieza a perder la esperanza de encontrar a Catherine, no obstante, la vidente le asegura que su hermana volverá, y esa misma noche, la joven regresa, aunque quedó traumatizada por las torturas a los que los nazis la sometieron para conseguir información sobre la resistencia.

Coco se autoexilia con su familia en Suiza, donde descubre que sus socios comerciales tratan de arrebatarle su empresa. A pesar de los consejos de su abogado, comienza una guerra por su perfume más famoso, y en el proceso descubre cómo utilizar los “talentos” de su amiga Elsa a su favor: convence a Pierre Wertheimer de ayudar a volver a París. ¿Para qué?

El gobierno francés está ejecutando a todas las personas que se relacionaron con los nazis, así que Coco corre grave peligro. No obstante, debe volver a París para recuperar las fórmulas de sus otros perfumes y poder competir contra los Wertheimer. Cuando Pierre descubre sus verdaderas intenciones, la confronta, pero la deja regresar a Suiza antes de que la policía enviada por su hermano la capturen.

En tanto, Christian Dior le presenta su renuncia a Lucien Lelong y le cuenta que empezará su propia casa de moda gracias al financiamiento de Marcel Boussac. Sin embargo, su sueño se transforma en pesadilla cuando Boussac no comprende su visión creativa y lo limita. Madame Zehnacker se une a Christian y lo ayuda a conseguir el edificio que tanto quería.

Mientras Christian no está seguro de presentarle su diseños a Carmel Snow (Glenn Close), la editora en jefe de Harper’s Bazaar, Coco se reúne con ella y consigue que la ayude a regresar a París. Los planes de Coco Chanel corren peligro debido a la reaparición de Spatz, quien solicita su ayuda.

Coco Chanel comenzó una guerra contra los Wertheimer por su perfume más famoso en la primera temporada de "The New Look" (Foto: Apple TV+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE NEW LOOK”?

En los últimos capítulos de la primera temporada de “The New Look”, Carmel Snow le explica a Coco que no puede escribir un artículo sobre ella debido a que su reputación está arruinada, pero le propone llevarse muestras de sus nuevos perfumes y entregarlos a las personas indicadas. En tanto, Christian sigue con los preparativos para el lanzamiento de la Casa Dior, sin embargo, Catherine le informa de la muerte de su padre y eso lo cambia todo. La culpa lo lleva a deshacerse de sus bocetos y empezar uno nuevo: la pieza principal de su colección, el icónico traje Bar.

A pesar de los distintos problemas con los que debe lidiar Christian en su trabajo, viaja para asistir al funeral de su padre y se reencuentra con sus hermanos, quienes no están entusiasmados por el proyecto de Dior, ya que su familia no tiene un buen historial con las empresas. De regreso a París, Christian se da cuenta de que no tiene más opción que conseguir a las costureras a cualquier precio, aunque eso signifique problemas con otros diseñadores.

Gracias a la ayuda de Carmel Snow, los hermanos Wertheimer están dispuestos a negociar con Coco. Pero la buena noticia se ve opacada por la muerte de Elsa, quien sufre una sobredosis debido a la intervención de Spatz. La situación personal empeora cuando su sobrino André descubre sus secretos, decide regresar a parís junto a su hija Gabrielle y prefiere alejarse de su tía.

Coco se mantiene firme en sus demandas y consigue que los Wertheimer le otorguen el dos por ciento de las ganancias brutas. A pesar de su gran victoria, no tiene a nadie para celebrarla.

Al final de “The New Look”, Lucien Lelong, el presidente del consejo de alta costura, autoriza que un grupo de costureras para que trabajen para Christian y así consiguen hacer realidad los espectaculares diseños de Dior. Cuando llega el gran día, Christian empieza a tener dudas, pero la presencia de Catherine lo ayudan a mantener la calma y recuperar la confianza en su talento. Tras su exitoso debut, Christian se reúne para celebrar su primera línea.

Catherine le da calma a su hermano Christian Dior el día de su gran debut en la serie "The New Look" (Foto: Apple TV+)

¿CÓMO VER “THE NEW LOOK”?

Los ocho episodios de la primera temporada de “The New Look” están disponibles en Apple TV+ desde el 3 de abril de 2024, por lo tanto, para ver el drama histórico-biográfico solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.