CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en un concepto de Sean Jablonski y creada por Peter Harness, “Constellation” (“Constelación” en español) es una serie de Apple TV+ que narra la historia de Jo (Noomi Rapace), una astronauta que regresa a la Tierra después de un desastre en el espacio, solo para descubrir que parecen faltar piezas clave de su vida. A medida que avanza la temporada, Jo descubre la verdad sobre lo que le sucedió en el espacio y por qué está en otra realidad. A continuación, te cuento lo que pasó con los personajes de ambas realidades en el último episodio del thriller psicológico de ciencia ficción.

Después de sobrevivir a un desastre a bordo de la Estación Espacial Internacional y lograr volver a la Tierra, Jo siente que esa vida no le pertenece y lucha por reconectar con Magnus y Alice. De hecho, muchas cosas no coinciden con sus recuerdos: su hija hablando sueco, su amorío con Frederic y el piano de su casa, así que empieza a cuestionarse la naturaleza de la realidad.

En cada episodio de la primera temporada de “Constellation” se revelan más secretos que dejan más preguntas. No obstante, al parecer existen tres realidades alternativas; Jo está en la realidad equivocada, al igual que su compañero Paul; la pequeña Alice también puede concertar con su yo de la otra realidad; Henry Caldera interactúa con su contraparte Bud; Magnus cree que Alice vive en un mundo de fantasía; y Irene Lysenko trata de ocultar la verdad.

Jo (Noomi Rapace) intenta regresar con su verdadera familia a lo largo de la primera temporada de "Constellation" (Foto: Apple TV+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CONSTELLATION”?

En ‘Through the Looking Glass’ (1x07), penúltimo episodio de la serie de Apple TV+, Jo encuentra a Alice B encerrada en un armario de la cabaña, debido a que está muy fría, la mete en bañera con agua caliente, pero cuando Alice A se despierta, Alice B desaparece y regresa con Magnus B en su versión de la cabaña. Poco después, ambas Alice escapan de sus respectivos padres y se encuentran en la cabaña abandonada, que tiene algunos cambios, como el gato vivo/ muerto y el cuadro de demonio/ ángel.

El CAL abre un portal a una tercera dimensión en la que las dos realidades coexisten, pero no al mismo tiempo. Mientras Henry, junto a Magnus A, Frederic y la policía, las buscan en los bosques nevados, Jo puede ver a su verdadera hija a través del espejo y le explica que no sabe si podrá regresar a casa. En ese momento, inicia un incendio en la cabaña, así que Jo trata de salvar a Alice A. Al ver a Henry, quien en ese momento intercambia con Bud, se la entrega y regresa a buscar a Alice B, pero no la encuentra.

Un confundido Bud deja caer a Alice A en la nieve y luego se desploma debido al frío. En tanto, Henry debe lidiar con el Paul herido de bala. Cuando Jo sale de la cabaña ve que Alice A la necesita, así que le pide a Alice B que regrese con su padre Magnus, quien parece distinguir a su esposa.

En ‘These Fragments I Have Shored Against My Ruin’ (1x08), último capítulo de la primera temporada de “Constellation”, Jo es llevada a una clínica de rehabilitación de astronautas, donde es sometida a un misterioso tratamiento y vislumbra la ISS, a Valya y el cuerpo de Jo flotando en la Estación Espacial Internacional vacía.

Cuando Bud despierta en la realidad de Henry, toma el CAL, se sube al auto de Jo y escucha la cinta de casete con la etiqueta “Henry Caldera - 1977″. Tras comprender la situación, destruye el CAL y le dice a Fredric que fue Jo quien lo hizo. En tanto, Henry es arrestado e interrogado por dispararle al comandante Paul Lancaster y empujar a Ian Rogers por la borda.

Henry fue condenado por los crímenes de Bud en la serie "Constellation" (Foto: Apple TV+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CONSTELLATION”?

Alice B trata de explicarle a Magnus que su madre murió en el espacio y que la Jo que está internada en el psiquiátrico pertenece a otra realidad. Por supuesto, Magnos cree que su hija quedó afectada por los últimos eventos, así que la lleva al psicólogo, al igual que Magnus de la realidad A.

Por su parte Jo escucha a un hombre misterioso gritar. Más tarde, recibe la visita de Irena, quien insiste en que toque el piano. Jo se niega y replica que no sufre de estrés postraumático ni ningún problema de salud mental, solo quiere volver con su verdadera hija. Antes de que pueda seguir alegando, Irena le revela que está embarazada y que está recibiendo una terapia farmacológica alternativa para evitar riesgos.

Jo teme que ese embarazo le impida volver con su verdadera familia, pero también piensa en el hombre que está encerrado en ese lugar y que Irena describió como alguien que nunca se recuperará. Alice B la visita y le dice que deben aprender a verse como hija y madre porque no tienen otra opción. En tanto, Alice A y su padre se mudan de casa para superar la muerte de su madre.

Al final de la primera temporada de “Constellation”, Henry es condenado por los crímenes de Bud; Jo se reúne con Magnus y le cuenta que Alice veía en sueños a la cosmonauta que se estrelló en la estación espacial; Irena le revela a Alice que también la llaman Valya. En la última escena, el cuerpo de Jo aparece flotando en la estación espacial, pero esta vez despierta.