“The One” es una serie de Netflix ambientada en el futuro, donde se exploran las consecuencias de combinar el romance y la tecnología. Su trama da lugar a un servicio de emparejamiento de vanguardia que permite a las personas encontrar una pareja adecuada a través de una muestra de ADN. La serie ha sido comparada con “Black Mirror”.

“The One” es un thriller de ciencia ficción que llegó a Netflix el pasado viernes 12 de marzo, pero aún no se han anunciado los detalles de una posible segunda temporada. Sin embargo, considerando que “The One” es una adaptación de la novela homónima de John Marrs de 2017, podríamos deducir que quizá no se extenderá más allá de los ocho episodios de la primera temporada.

En “The One” se establece en un futuro cercano y se centra en una nueva tecnología audaz que permite a las personas determinar su combinación perfecta usando nada más que un mechón de cabello. Llevando a su fin a las citas en línea, el avance científico, conocido como MatchDNA, es recibido inicialmente con los brazos abiertos.

Sin embargo, los efectos secundarios dañinos de la nueva tecnología pronto se hacen evidentes, y el ambicioso director ejecutivo a la vanguardia de la invención es rápidamente sometido a un inmenso escrutinio. La serie tuvo muy buena acogida por los fans quienes están en duda. ¿volverá “The One” con su temporada 2?

¿”THE ONE” TENDRÁ TEMPORADA 2 EN NETFLIX?

La serie se basa en una novela, “The One” de John Marrs, por lo que en sí misma parece ser un poco limitante en términos de planificación para una continuación. No es parte de una serie de libros en curso en este momento, a diferencia de otras series de televisión adaptadas de libros, que también parecen funcionar en contra de que tenga más de una temporada.

Si hubiera una segunda temporada de “The One” , los guionistas tendrían que empezar de cero, lo que no es una tarea imposible y algo que muchos guionistas de televisión han hecho en el pasado, pero definitivamente es algo a tener en cuenta. Por otro lado, el equipo detrás de la serie ya ha trabajado en una adaptación de ciencia ficción que ha ido más allá de la novela inicial.

El creador de la serie “Howard Overman”, mejor conocido como la mente detrás de “Misfits”, también fue el creador de “War of the Worlds”, una coproducción de Fox y StudioCanal de 2019 que adaptó la icónica novela de ciencia ficción de H.G. Wells “La guerra de los mundos”. Después de su ejecución inicial de ocho episodios, la serie se renovó para una segunda temporada, a pesar de que solo había una novela.

Sin nada más, eso indica la voluntad de este equipo creativo de innovar dentro del universo de una historia, incluso una vez que se agote el material original. “The One” en sí parece dispuesta a ir en cualquier dirección. Aunque la mayor parte de la historia está terminada al final de la temporada 1, todavía hay algunas sub-tramas que no se han resuelto de manera ordenada.

Podemos suponer que los escritores dejaron deliberadamente algunas puertas abiertas en caso de que ocurra una segunda temporada, pero está lejos de ser una cosa segura. Sin embargo en cuanto se confirme la segunda temporada de “The One” será anunciado de manera oficial por los medios correspondientes.

El amor y las mentiras se entrelazan y se multiplican cuando una investigadora genética descubre cómo encontrar a la pareja perfecta y decide comercializar sus servicios. La serie esta protagonizada por Hannah Ware, Zoë Tapper y Dimitri Leonidas.

CUALES SON LOS PERSONAJES PRINCIPALES EN “THE ONE”

1. Rebecca

Rebecca es la directora ejecutiva y fundadora de MatchDNA, la empresa responsable de crear tecnología revolucionaria que puede unir a las personas con sus almas gemelas genéticas. Sin embargo, su ambición y su comportamiento impulsivo la están encaminando hacia la catástrofe.

2. James

James fue una vez un amigo cercano de Rebecca y cofundó MatchDNA junto a ella. Sin embargo, dejó la empresa de repente cuando empezó a despegarse y nadie está seguro de por qué, aparte de la propia Rebecca, que ha mantenido la información en secreto.

3. Ben

Ben es amigo cercano de los dos fundadores de MatchDNA, pero sus sentimientos por Rebecca siempre han sido más profundos. Él ve su relación como algo más que platónico, pero ella se asocia con alguien más después de recibir los resultados de su alma gemela.

4. Hannah

Hannah es una de las muchas personas cuyas vidas se ven afectadas negativamente por el trabajo de MatchDNA. Mientras está totalmente enamorada de su marido, Mark, se vuelve paranoica de que él pueda decidir dejarla por el supuesto alma gemela que le ofrece la empresa.