Creado por Binnur Karaevli, “The Protector”, también conocido como “El Protector” en español, llegó al servicio de transmisión de Netflix en 2018 y desde entonces ha ganado numerosos seguidores devotos, en especial porque presenta una historia de un superhéroe muy diferente a lo que los fans de la televisión están acostumbrados a ver. Ahora, su cuarta temporada ha presentado el final del programa de televisión y cerró su posibilidad a una quinta temporada.

Protagonizada por Çağatay Ulusoy y Ayça Ayşin Turan, la historia sigue a Hakan Demir, un ayudante de una tienda en Estanbul que se convierte de la noche a la mañana en El Protector, una especie de superhéroe que tiene el deber de matar al Inmortal, un ancestral enemigo. Luego de que su padre adoptivo Neşet es asesinado, él decide cumplir con su destino y prever la destrucción de su ciudad.

Quien en un inicio se encontraba escéptico de todo el tema de El Protector, los fans vieron la evolución de Hakan hasta convertirse en un digno portador de su poder. Ahora, para el estreno de la cuarta temporada, Netflix prometió que esta sería la última vez que se vería al personaje o algo de la serie turca, por lo que sus espectadores se entristecieron por que no se ha dado un motivo como tal de su cancelación.

Por otro lado, el final de la serie “The Protector” si brinda algunas conclusiones a los caminos de sus personajes principales, además de cerrar algunos hilos de la historia que se mantenían abiertos por la aparición de los viajes en el tiempo. ¿Qué pasó al final y qué significa el final de “El Protector”? Aquí te lo contamos pero cuidado, habrán spoilers más adelante.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “THE PROTECTOR”?

"The Protector", temporada 4: ¿qué pasó y qué siginifica el final de "El Protector"? (Foto: Netflix)

En la temporada 1 de “The Protector”, Hakan ganó poderes después de que le dijeron que se pusiera una camisa de talismán luego de la muerte de su padre adoptivo. Más tarde, unió fuerzas con los Leales, que incluían a Kemal (Yurdaer Okur) y a su interés amoroso Zeynep (Hazar Ergüçlü). Este grupo trató de mantener a Estambul a salvo de los Inmortales pero ahora necesitan su ayuda.

En el camino, Hakan aprendió que, como el último protector, él era el único que podía matar a los inmortales. Faysal (Okan Yalabik) fue el único Inmortal sobreviviente en la Temporada 1, pero recuperó a todos los otros muertos después de que trató de resucitar a su esposa. Como si esta tarea no fuera lo suficientemente intensa para Hakan y los Leales, en la temporada 3, surgió Nisan (Funda Eryigit).

"The Protector", temporada 4: ¿qué pasó y qué siginifica el final de "El Protector"? (Foto: Netflix)

Como Visir, Nisan era el Inmortal más poderoso que existe. En la temporada 4, Hakan viaja a través del tiempo para convertirse en Harun, y Zeynep cruza al lado Inmortal después de tomar la cura. Con la sangre de Faysal en su cuerpo, se convierte en una asesina. Vizier también se entera de que Faysal planeó su asesinato en el pasado, y ella decide ayudar a Hakan.

En cuanto a la destrucción de Estambul, se revela que los inmortales no pueden regresar a su propio reino a menos que derriben la ciudad. Sin embargo, los personajes se aseguran de que la mayoría de ellos consuman la poción de mortalidad. Lastimosamente, eso no funciona del todo, ya que Hakan descubre que Faysal no recibió la poción; él percibió la trampa. Desde este momento y hasta el presente, se había enojado, y la verdad más tarde reveló que Faysal es el padre de Harun.

"The Protector", temporada 4: ¿qué pasó y qué siginifica el final de "El Protector"? (Foto: Netflix)

Entonces, él mata a Faysal y decide sacrificarse, salvando efectivamente la ciudad. En los momentos finales de la serie, se revela que Hakan ha vuelto a trabajar en la tienda de su padre adoptivo. También se reencuentra con Zeynep, y los dos finalmente consiguen un final feliz juntos después de temporadas de tener un romance entre ellos.

Aunque había mucha resolución que debía hacerse en la cuarta temporada de “The Protector”, todas las historias principales concluyeron de una manera definitiva, especialmente aquellos que siguieron de cerca el romance con Zeykan. Netflix ha confirmado que es la última parte de “The Protector”, así que lo máximo que esperan los fans es un spin-off por si el protector vuelve en el futuro con otro portador.

VIDEO RECOMENDADO

Mira aquí el tráiler de la cuarta temporada de “The Protector”

Mira aquí el tráiler de la cuarta temporada de “The Protector”