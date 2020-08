Lo que Netflix considera la cuarta temporada de “Nanatsu no Taizai”, mejor conocido como “The Seven Deadly Sins” (“Los siete pecados capitales” en español), está disponible en la plataforma streaming recién desde el jueves 6 de agosto de 2020, pero los fans del anime ya preguntan por una próxima entrega.

"The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods", oficializada como la tercera temporada del anime, se centra en Meliodas y su lado demoníaco. Luego de que Camelot se convirtiera en el bastión de los Diez Mandamientos, los Siete Pecados Capitales se reúnen una vez más para liberar a Britania de la raza demoníaca.

Pero ¿qué significa que para Netflix se trate de la cuarta entrega mientras que para Japón sea la tercera parte? ¿Habrá quinta temporada en el gigante del streaming?

"Wrath of the Gods" es la tercera temporada de "Nanatsu no Taizai" (Foto: Studio DEEN)

¿”THE SEVEN DEADLY SINS” TENDRÁ TEMPORADA 5?

La respuesta simple es sí, “The Seven Deadly Sins” tendrá quinta entrega en Netflix. Pero es importante recalcar que existe una confusión con la distribución internacional de la ficción, ya que actualmente, la plataforma de streaming tiene listado de cuatro de capítulos.

La primera temporada de “Nanatsu no Taizai” cuenta con 24 episodios, mientras que la segunda entrega está conformada por cuatro OVAS (de las siglas Original Video Animación), que se publicaron bajo el nombre “Los indicios de la Guerra Santa” (“Nanatsu no Taizai: Signs of Holy War”). Estos fueron especiales de televisión que se transmitieron independientemente de la historia principal, pero también fueron escritos por su creador, Nakaba Suzuki.

Por lo tanto, “Imashime no Fukkatsu”, o “La resurrección de los Diez Mandamientos” fue listada por Netflix como la tercera tanda de capítulos de la serie y, “Wrath of the Gods” o “La ira imperail de los dioses” como la cuarta temporada.

Entonces, “The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement” será la quinta entrega para la plataforma streaming y ya cuenta con fecha de estreno e imagen promocional.

Este es el nuevo póster de la cuarta temporada de "The Seven Deadly Sins" (Foto: Studio DEEN)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 5 DE “THE SEVEN DEADLY SINS” EN NETFLIX?

Originalmente, la nueva temporada de “The Seven Deadly Sins” estaba programada para iniciar en octubre del 2020, sin embargo, debido al coronavirus tuvo que retrasarse hasta enero de 2021. Esto significa que los nuevos episodios llegarán a Netflix a mediados del próximo año.