“The Summer I Turned Pretty” se estrenó el 17 de junio de 2022 en Amazon Prime Video.

La nueva serie de Amazon Prime Video se basa en la novela del mismo nombre de Jenny Han.

Creada por Jenny Han y Gabrielle Stanton, “The Summer I Turned Pretty” es una serie de Amazon Prime Video que sigue la historia de un triangulo amoroso protagonizado por Belly y los hermanos Fisher, Conrad y Jeremiah. Se pondrán a prueba las relaciones, se revelarán verdades dolorosas y Belly cambiará para siempre.

La ficción basada en la novela del mismo nombre de Jenny Han, la también autora de la saga “To All the Boys” (“A todos los chicos”), tiene siete episodios que están disponibles en la plataforma streaming desde el 17 de junio de 2022.

Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno son los protagonistas de “The Summer I Turned Pretty”, mientras que, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson y Tom EverettScott completan el elenco. Pero ¿quién es quién en la serie de Amazon Prime Video?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “THE SUMMER I TURNED PRETTY”?

1. Lola Tung es Isabel ‘Belly’ Conklin

En su debut actoral, Lola Tung interpreta a Belly, una joven de 16 años que cada verano, desde que es muy pequeña, va con su familia a la casa de playa de los Fisher en Cousins, sin embargo, el último año algo ha cambiado, así que al volver a ver a Conrad y Jeremiah las cosas se sienten muy diferentes.

Lola Tung como Isabel ‘Belly’ Conklin en "The Summer I Turned Pretty" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Christopher Briney es Conrad Fisher

Christopher Briney, quien aparecerá en la próxima película “Dali Land”, será el encargado de interpretar a Conrad en “The Summer I Turned Pretty”. El mayor de los dos hermanos Fisher siempre ha visto a Belly como una hermana pequeña, pero por algún motivo empieza a verla con otros ojos.

Conrad (Christopher Briney) mirando fijamente a Belly en "The Summer I Turned Pretty" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Gavin Casalegno es Jeremiah Fisher

Gavin Casalegno, el joven actor y modelo de 22 años, interpreta a Jeremiah, el hermano menor de Conrad y mejor amigo de Belly. Se caracteriza por ser extrovertido y enérgico. Aunque siempre ha sentido algo especial por Isabel, ese sentimiento ahora es más intenso y romántico.

Jeremiah Fisher siendo romántico con Belly en "The Summer I Turned Pretty" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Sean Kaufman es Steven Conklin

Steven es el hermano mayor de Belly y también es muy cercano a los Fisher, debido al vínculo que existe entre las madres de ambas familias. Le gusta molestar a Isabel, pero al mismo tiempo es muy protector con ella.

Steven cenando con los Fisher y bromeando con Jeremiah en "The Summer I Turned Pretty" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores que completan el elenco de “The Summer I Turned Pretty”: