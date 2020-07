La segunda temporada de “ The Umbrella Academy ” se estrenó apenas el viernes 31 de julio de 2020, pero los fans de la serie de Netflix basada en los cómics de de Gerard Way y Gabriel Bá, ya preguntan si habrá una tercera entrega.

En los diez nuevos episodios, después de viajar en el tiempo para escapar del apocalipsis de 2019, los hermanos Hargreeves se dispersaron alrededor de Dallas, Texas durante un período de tres años a partir de 1960.

Algunos, luego de haber estado atrapados en el pasado durante años, han construido nuevas vidas y han seguido adelante, seguros de que son los únicos que sobrevivieron. Cinco es el último en aterrizar, justo en medio del día del apocalipsis nuclear. Resulta que el fin del mundo los siguió y ahora se produce el 25 de noviembre 1963.

Una vez más, “ The Umbrella Academy ” tendrá que reunirse, descubrir qué causó el día del juicio final e intentar detenerlo. Todo eso mientras son perseguidos por un trío de despiadados asesinos suecos.

Cinco llega a penas unos minutos antes del fin del mundo de 1963 (Foto: Netflix)

¿”THE UMBRELLA ACADEMY” TENDRÁ TEMPORADA 3?

Netflix aún no ha confirmado la tercera temporada de “The Umbrella Academy”, pero por lo visto en el capítulo final, es casi seguro que Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinco, Vanya e incluso Ben vuelvan para continuar la historia de la Academia Umbrella o ¿Academia Sparrow?

Además, en julio de 2020, una fuente le dijo a We Got This Covered que la serie contará con al menos tres entregas. Otro punto a favor de la renovación es la gran cantidad de material fuente que existe, ya que Gerard Way y Gabriel Bá lanzaron recientemente el tercer volumen de su cómic, ‘Hotel Oblivion’.

En una entrevista con Collider en marzo de 2019, Way reveló que en sus planes está publicar ocho novelas gráficas. “Lo que hice por Steve Blackman (showrunner de “The Umbrella Academy”) y los escritores en esa primera sala de escritores fue crear un documento de dieciocho páginas que presentara todo. Incluso de las novelas gráficas que aún no han salido. Lo que debería ser igual a ocho cuando hayamos terminado”, explicó.

"Entonces les di el plan para lo que sucede, porque quieres sembrar ciertas cosas allí para futuras series y la esperanza es que sea un éxito para que hagas mucho más de esto. Tienen mucha curiosidad por lo que Gabriel y yo estamos haciendo a continuación. Siempre les enviamos los nuevos cómics. Realmente quieren saber qué está pasando", agregó.

El actor que interpreta a Klaus Hargreeves en cree que una tercera temporada de "The Umbrella Academy" es algo seguro (Foto: Netflix)

Al respecto, Robert Sheehan, quien interpreta a Klaus en la ficción de Netflix, dijo a RadioTimes.com: “El programa es muy popular, por lo que somos optimistas. Nos encantaría mantener los motores en marcha”.

Por su parte, Tom Hopper, quien da vida a Luther, aseguró que "es un gran regalo tener el tipo de espectáculo que tenemos, porque tenemos un showrunner que es muy colaborativo. Es genial tener ese material fuente para influir en dónde podríamos ir y qué podríamos hacer. Como has visto en las dos primeras temporadas, hay influencias del cómic. Pero también nos permite desviarnos de esa estructura".

El actor de 35 años también señaló a Tech Radar: “Y me encanta ver a dónde puede ir la mente de Steve Blackman, más allá de los cómics... Tiene una capacidad increíble para llevarnos a todos al infierno y regresar de una manera muy singular. Me encantaría volver y hacer un montón más de estos”.

Asimismo aseguró que hay planes para futuras entregas. “Siempre estás hablando de futuras temporadas”, dijo Hopper. “Desde la primera temporada, siempre estás hablando de dónde podría ir el espectáculo. Así que sí, siempre hay conversaciones sobre futuras temporadas”.

¿Qué pasará con los hermanos en una tercera temporada de "The Umbrella Academy"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

Si Netflix renueva “The Umbrella Academy” para una tercera temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen a fines del 2021 o incluso en el 2022.