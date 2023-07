¿Eres fan de “The Walking Dead”? La famosa franquicia norteamericana está de regreso, pero con una nueva versión que sorprenderá a todo el mundo. Se trata de la segunda temporada del spin-off titulado “The Walking Dead: Daryl Dixon”. Pero si bien esta noticia ha alegrado a muchos, aún hay quienes no están muy enterados del asunto. Por ello, aquí te contamos todos los detalles.

A pesar que Estados Unidos se encuentra atravesando por una huelga de guionistas, a la cual se le han sumado algunos actores, ciertas producciones continúan trabajando como el caso de “The Walking Dead Daryl Dixon” y “The Walking Dead: Dead City”, según reveló E Cartelera.

Según el citado medio, las aventuras continuarán en estas producciones y todo esto ha emocionado a muchos que desean saber más al respecto.

Una de las escenas de la serie "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

¿DE QUÉ TRATA “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON”?

“The Walking Dead: Daryl Dixon” relata la historia de Maggie y Nega quienes buscan a su hijo que les fue arrebatado cuando jugaba en las calles de un Manhattan apocalíptico, en los Estados Unidos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE WALKING DEAD DARYL DIXON”??

La serie “The Walking Dead: Daryl Dixon” viene generando gran emoción entre los millones de fans que han seguido desde hace mucho tiempo “The Walking Dead”.

En ese sentido, se debe precisar que “The Walking Dead: Daryl Dixon” se estrenará el próximo 10 de septiembre en los Estados Unidos.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE LA SERIE?

Se debe tener en cuenta que “The Walking Dead: Daryl Dixon” (temporada 1) fue estrenada el 15 de junio.

La segunda temporada se estrenará en el mes de septiembre, según informó La Tercera.

"The Walking Dead: Daryl Dixon" traerá muchas emociones (Foto: AMC)

¿QUÉ SUCEDERÁ EN “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON”?

“The Walking Dead: Daryl Dixon” relata la historia de Daryl quien viaja a Europa. El hombre no se detendrá en su búsqueda de Rick Grimes y a pesar de que todo parecería ir muy bien en su trayecto, todo cambia cuando le encomiendan proteger a una joven.

Precisamente, es una monja quien le hace este pedido especial y viaja a Francia a un lugar plagado de muertos.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE LA SERIE?

La serie “The Walking Dead: Daryl Dixon” cuenta con un gran reparto de actores entre los que se encuentran:

Norman Reedus

Melissa McBride

Clémence Poésy

Adam Nagaitis

Anne Charrier

Louis Puech

Laika Blanc

Zeljko Ivanek

Gaius Charles

Mahina Napoleon

Logan Kim

Jonathan Higginbotham

Karina Ortiz

"The Walking Dead: Daryl Dixon" estrenará sus nuevos capítulos (Foto: AMC)

TRAILER DE “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON”

