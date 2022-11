Doce años después de su primera emisión, “The Walking Dead” está cerca de llegar a su final. A lo largo de la serie de AMC, muchos personajes han perecido, ya sea a manos de los zombies o de los propios humanos. Aquí hablaremos acerca de aquellos que podrían estar en peligro en el próximo episodio.

El domingo 20 de noviembre se estrenará el final de la serie. Este es el capítulo número 24 de la onceava y última temporada, titulado “Rest in Peace” (“Descansa en paz”) en español. Si esta no es una señal de que morirán personajes importantes, no sabemos qué otros indicios pueden haber.

En la entrega de la semana pasada, el episodio “Family” dejó a todos con gran suspenso, por lo que cualquiera podría ser una de las víctimas. CUIDADO, SE VIENEN SPOILERS.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de la temporada 11 de “The Walking Dead”.

¿QUIÉNES MORIRÁN EN EL FINAL DE “THE WALKING DEAD”?

El padre Gabriel

A diferencia de los cómics, Gabriel Stokes sobrevive mucho más tiempo de lo planeado. En la obra original, el sacerdote muere de forma sangrienta durante la Guerra de los Susurrados.

Además, en el próximo episodio, seguirá ayudando a Rosita a encontrar a su hija, Coco. Con la horda de caminantes sueltos en el Commonwealth, su historia podría llegar a su fin.

Rosita

Si es que el padre Gabriel no es elegido para morir en el final de “The Walking Dead”, lo más probable es que Rosita Espinosa sea devorada por la horda de caminantes que está suelta por las salas inferiores.

Sabemos que el personaje de Christian Serratos hará hasta lo imposible por reunirse con su hija, quien fue secuestrada y llevada al hogar de niños del Commonwealth. Además, en episodios anteriores, Rosita tuvo un sueño, que podría considerarse premonitorio, acerca de la muerte de su exnovio, Abraham.

Christian Serratos interpreta a Rosita Espinosa en la serie "The Walking Dead" (Foto: AMC)

Luke y Jules

Esta temporada, Luke y Jules han demostrado ser unos de los personajes más temerarios y geniales. Para llegar al Commonwealth, se cubrieron de sangre y tripas. Lograron caminar entre los zombies sin ser detectados.

Sin embargo, el próximo episodio promete mucha acción y tensión. Dado que en la semana pasada, ya pudieron salvarle de la horda y reunirse con el resto, es posible que por lo menos uno de los dos muera para el final.

Aaron

Si prestamos atención a las pistas en el guión y audiovisuales que nos deja “The Walking Dead”, Aaron podría ser uno de los personajes que no sobreviva. Después de recordar a su esposo, Eric, se despidió de su hija Gracie. Además, le dijo a Lydia que “la pérdida es inevitable”.

Pamela Milton

Uno de los pronósticos más evidentes es el de Pamela Milton, la gobernadora del Commonwealth, quien hace tiempo se ha ganado el odio de la audiencia. Para empezar, convirtió a parte de Alexandria en un campo de prisioneros, acusó a Eugene de pena de muerte y le disparó a Judith.

Recientemente, demostró tener poca preocupación por los ciudadanos del Commonwealth, pues los abandonó a su suerte ante el enjambre de muertos que ella misma había atraído.

En ocasiones anteriores, villanos similares como el Gobernador y Alpha, pagaron por sus malos actos, por lo que Milton, definitivamente, merece un destino similar.