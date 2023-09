La segunda temporada de “The Wheel of Time” (“La rueda del tiempo” en español), serie de fantasía épica de Amazon Prime Video, adapta la historia de “The Great Hunt”, segunda novela de la saga escrita por Robert Jordan y según dijo Vernon Sanders, director de TV global de Amazon Studios, a TV Line, “será más grande, más audaz y una Rueda del Tiempo más expansiva”.

Por su parte, Rosamund Pike, quien interpreta a Moraine Damodred en la ficción dirigida por Uta Briesewitz, prometió en una entrevista con el mismo medio antes mencionado que habrá un conjunto de nuevos villanos en la segunda temporada. “Esta vez, nuestros villanos no sólo se quedarán sin palabras. Por más aterradores que sean los trollocs, no pueden entablar un combate verbal, y en esta temporada tenemos villanos que son aterradores por su sangre fría”, indicó.

Además de Pike, en la segunda temporada de “The Wheel of Time” también regresan Daniel Henney, Zoë Robins, Madeleine Madden, Josha Stradowski, Donal Finn, Marcus Rutherford, Ceará Coveney, Kate Fleetwood, Fares Fares, Kae Alexander, Sophie Okonedo, Hammed Animashaun, Emmanuel Imani, Jennifer Cheon García, Taylor Napier, Johann Myers y Guy Roberts.

Madeleine Madden como Egwene al'Vere en la temporada 2 de "The Wheel of Time" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “THE WHEEL OF TIME”?

La segunda temporada de “The Wheel of Time” tiene 8 episodios. Los tres primeros capítulos se estrenaron el viernes 1 de septiembre de 2023 en Amazon Prime Video. Los demás episodios se transmitirán semanalmente hasta el 6 de octubre.

Para ver los capítulos de escritos por Amanda Kate Shuman, Katherine B. McKenna , John McCutcheon , Dave Hill , Rohit Kumar , Rammy Park , Justine Juel Gillmer , Judkins y Timothy Earle solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

FECHA DE ESTRENO DE LOS CAPÍTULOS DE “THE WHEEL OF TIME 2″

Episodio 1: Un sabor a soledad: 1 de septiembre de 2023

Episodio 2: Extraños y amigos: 1 de septiembre de 2023

Episodio 3: Lo que podría ser: 1 de septiembre de 2023

Episodio 4: 8 de septiembre de 2023

Episodio 5: 15 de septiembre de 2023

Episodio 6: 22 de septiembre de 2023

Episodio 7: 29 de septiembre de 2023

Episodio 8: 6 de octubre de 2023

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “THE WHEEL OF TIME”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la temporada 2 de “The Wheel of Time”, “aunque Rand cree haber destruido al Oscuro, el mal no ha abandonado al mundo. Nuevas y viejas amenazas buscan a los jóvenes amigos de Dos Ríos que están diseminados por el mundo.

La mujer que los encontró y guió ahora es incapaz de ayudarlos y ellos deben encontrar otras fuentes de fortaleza entre ellos, en ellos mismos, en la Luz... o en la Oscuridad”.