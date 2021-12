Tal como se señaló cuando se anunció la segunda temporada de “The Witcher”, la aventura de Geralt solo está empezando, por lo tanto, en los ocho nuevos episodios de serie de Netflix basada en la saga de de Andrzej Sapkowski la historia de Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer se volverá más intensa.

La segunda entrega de la ficción protagonizada por Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra comenzó a rodarse mediados de febrero de 2020 en Londres (Reino Unido). Después repetiría los escenarios de la primera temporada, de los países de Europa del este, incluyendo Polonia, y algunos del occidente. Asimismo, retomaría su sede principal en La Palma, una isla del océano Atlántico perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias (España). Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus todo se detuvo y terminó recién en abril de 2021.

En diálogo con Digital Spy, Lauren Schmidt adelantó que la próxima temporada de “The Witcher” será aún más intensa que la primera tras recoger y explotar todo lo que pudo construirse en la primera tanda de capítulos. “Yo diría que la temporada 1 tiene mucho que ver con bloques de construcción. Se trata de construir el mundo e instalar a estos personajes, ponerlos en el camino y derribar estas fichas de dominó”, expresó la productora.

Geralt tendrá que entrenar a Ciri en la segunda temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 “THE WITCHER”?

Los ocho episodios de la segunda temporada de “The Witcher” se estrenarán este viernes 17 de diciembre en Netflix. En los siguientes horarios por país:

Estados Unidos: 12:01 am. (Hora del Pacífico) 3:01 am. (Hora del este)

México: 2:00 am.

El Salvador y Costa Rica: 3:00 am.

Perú, Colombia, Chile, y Panamá: 4:00 am.

Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Venezuela: 5:00 am.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “THE WITCHER”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda entrega, convencido de que Yennefer murió en la Batalla del Monte de Sodden, “Geralt de Rivia lleva a la Princesa Ciri al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia llamado Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior”.

Como la primera temporada de “The Witcher” se basó en parte en la colección de cuentos de “The Last Wish” y “The Sword of Destiny”, que preceden a la historia principal de Sapkowski, la segunda entrega tendría que adaptar el resto de “Blood of Elves” (“La sangre de los elfos”). Por el momento, se sabe que se adaptará ‘A Grain of Truth’, la aventura corta de Geralt en la que conoce a un hombre llamado Nivellen convertido en bestia fruto de una maldición.