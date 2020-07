A pesar de que la producción de la segunda temporada de “The Witcher” se suspendió a causa de la pandemia del coronavirus, Netflix sigue enfocado en la ficción basada en la serie de libros de Andrzej Sapkowski y sus videojuegos posteriores, así lo demostró con el anuncio de la precuela “The Witcher: Blood Origin”.

Lauren Schmidt Hissrich y Declan de Barra serán las productoras ejecutivas de esta nueva serie live-action, que contará con 6 partes y se filmará íntegramente en Reino Unido. Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski y Jarek Sawko también serán parte del proyecto.

“Como fanático de la fantasía de toda la vida, estoy más que emocionado de contar la historia ‘The Witcher: Blood Origin’. Una pregunta se me quedó en la mente desde la primera vez que leí los libros de’ The Witcher ': ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos?”, manifestó Declan De Barra en un comunicado.

“Siempre me ha fascinado el auge y la caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florecen justo antes de esa caída. Cómo vastas extensiones de conocimiento se pierden para siempre en tan poco tiempo, a menudo agravado por la colonización y una reescritura de la historia. Dejando solo fragmentos de la verdadera historia de una civilización”, agregó.

"Blood Origin" explorará el origen de los 'witcher' (brujos), orden de cazadores de monstruos a las que pertenece Geralt de Rivia (Henry Cavill) (Foto: Netflix)

HISTORIA DE “THE WITCHER: BLOOD ORIGIN”

“ The Witcher: Blood Origin ” estará ambientada 1200 años antes de los acontecimientos de la serie original de Netflix y según su sinopsis oficial narra “una historia perdida en el tiempo: el origen del primer brujo y los eventos que conducen a la crucial ‘conjunción de las esferas’, cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno”.

Además de seguir las aventuras del primer brujo del Continente, el spin-off también mostrará algunos eventos de esa época como la primera gran migración y la conjunción de la Esferas. De acuerdo con ScreenRant, el enano Yarpen Zigrin indica que las primeras razas en establecerse en el Continente fueron gnomos, seguidos rápidamente por enanos y luego por elfos.

Tras la migración se desató una calamidad multiversal, la Conjunción de las Esferas, una colisión cósmica que trajo muchas de las criaturas que los brujos cazarán más adelante.

Geralt de Rivia (Henry Cavill) caza algunas de esas criaturas (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “THE WITCHER: BLOOD ORIGIN”

“The Witcher: Blood Origins” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WITCHER: BLOOD ORIGIN”

Por el momento no hay un reparto confirmado para “The Witcher: Blood Origins”,

EQUIPO CREATIVO

Producción ejecutiva: Lauren Schmidt Hissrich, Declan de Barra, Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski y Jarek Sawko.

Sobre la nueva serie, Lauren Schmidt Hissrich dijo en un comunicado: “Estoy muy emocionada de colaborar con Declan y el equipo de Netflix en ‘The Witcher: Blood Origin’. Es un desafío emocionante explorar y expandir el universo de ‘The Witcher’ creado por Andrzej Sapkowski, y no podemos esperar para presentarle a los fanáticos nuevos personajes y una historia original que enriquecerá aún más nuestro mundo mágico y mítico”.

“Es emocionante que el mundo de Witcher -como fue planeado desde el principio- se está expandiendo. Espero que atraiga a más fanáticos al mundo de mis libros”, agregó Andrzej Sapkowski, escritor polaco autor de la saga de novelas en las que está basada la serie, quien servirá como consultor creativo.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE WITCHER BLOOD ORIGIN”?

“The Witcher: Blood Origins” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero debido a que recién está en etapa de desarrollo es probable que no llegue hasta el 2022. Además, la plataforma streaming probablemente le dé prioridad a la segunda temporada de “The Witcher”.