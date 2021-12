La segunda temporada de “The Witcher” se estrenó en Netflix recién el 17 de diciembre de 2021, pero los usuarios de la plataforma streaming y los fanáticos de la historia de Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer ya preguntan por una segunda entrega de la serie protagonizada por Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra.

En los primeros episodios de la ficción basada en la saga de de Andrzej Sapkowski, el legendario brujo cazador de monstruos, gravita inexorablemente hacia su destino en un mundo de tormentos y humanas traiciones. Durante sus viajes Geralt conoce a Jaskier, un trovador demasiado hablador, a Yennefer de Vengerberg, una poderosa hechicera, y finalmente se encuentra con Ciri, la princesa de Cintra.

Mientras que en la segunda temporada de “The Witcher”, Geralt de Rivia lleva a Cirila al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia llamado Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior. Entonces, ¿habrá tercera entrega?

“THE WITCHER”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 3?

La respuesta corta es sí. Durante el evento ‘Tudum’ de septiembre de 2021, Netflix anunció la renovación de la serie creada por Lauren Schmidt Hissric para una tercera tanda de episodios, que ya se encuentra en producción.

En una entrevista para Digital Spy, en noviembre de 2021, la showrunner reveló que la sala de escritores ya estaba trabajando en los guiones de la tercera temporada de “The Witcher”. “La sala de escritores de esta entrega es increíble. Quiero decir, siempre hemos tenido escritores increíbles en el programa. Pero creo que esta temporada específicamente tuvo ... Tuvimos algunas personas nuevas que entraron, y fue realmente interesante cómo cambió la dinámica. de la sala, para tener este tipo de sangre nueva: personas que han visto la primera temporada, que luego habían proyectado la segunda temporada, y vinieron con ideas frescas y nuevas, que me desafiaron en cosas que realmente no había pensado antes”.

“Lo que es interesante, sin embargo, es que terminamos los guiones, y solo entonces comenzamos a hablar con los actores y directores, y nos metemos en las limitaciones de producción de convertir estos ocho episodios en un viaje completo”, indicó Lauren Schmidt Hissric.

Asimismo, agregó: “Para mí es importante que los actores, por ejemplo, también sientan pasión por sus viajes; que comprendan los viajes de sus personajes. Así que esas son conversaciones que comenzarán pronto”.

¿Qué pasará con Geralt y Ciri en la tercera temporada de "The Witcher"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “THE WITCHER”?

La tercera temporada de “The Witcher” aún no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a fines de 2022, o incluso a principios de 2023.