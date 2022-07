La película “Thor: Love and Thunder” es la nueva sensación de los fanáticos de Marvel, así que es probable que muchos de ellos solo quieran hablar de aquella cinta y descubrir los misterios que han quedado pendientes, si es que ya acudieron a una sala de cine.

Uno de aquellos puntos que han quedado como una incertidumbre, para quienes ya vieron el filme, es una de las últimas escenas, precisamente el momento en el que Jane le susurra algo a Thor, lo cual no llega a escucharse para la audiencia.

Si te gustaría saber qué es lo que ella le dice al superhéroe no dudes en continuar con la lectura de la presente nota informativa. Eso sí, te dejamos en claro que existen varios spoilers, así que piénsalo dos veces si todavía no has ido al cine.

Natalie Portman como Jane / Mighty Thor (Foto: Marvel)

¿QUÉ LE SUSURRA JANE A THOR ANTES DE MORIR?

Al final de la película en mención, Jane está por morir en los brazos de Thor producto al cáncer que sufría, convirtiendo ello en una escena muy emotiva y triste para los personajes y fanáticos en general.

En la consigna de hacer dicho momento algo más íntimo para los dos, Jane se acerca al Dios del Trueno y le susurra algo. Para mala suerte de los interesados, no se escucha qué le dice.

Si bien no se ha revelado lo que se dijo en ese momento, provocando una sonrisa en Thor, podemos especular un poco, tal como lo ha hecho el portal de ScreenRant y que ahora replicaremos en este artículo.

El slogan perfecto

Cada superhéroe tiene una frase clásica y reconocible por cualquiera, pero “¿quieres comer mi martillo?” puede resultar algo fuera de lugar y gracioso, así que muchos podrían considerar que no es propio de un personaje como Thor o Mighty Thor.

Pese a ello, es algo que ha sido inmortalizado por ambos y que tiene un significado especial, al menos solo para ellos. Es por ello que, dicha frase sería algo muy significativo para la relación que tuvieron.

Teniendo en cuenta eso, es probable que en ese susurro se haya mencionado el slogan. Esta razón no es descabellada, considerando que Thor se ríe en la escena.

La razón por la que Thor fue indigno

La escena del susurro en la más reciente película de Marvel podría ser una referencia antigua a la historia del “Pecado original”, en la que Thor se volvió indigno y no pudo levantar su martillo.

En aquella oportunidad, Nick Fury fue el responsable de que ello suceda, pues, con un susurro, le dijo: “Gorr tenía razón”.

Debido a eso, uno podría asumir que Jane quería hacerle recordar ese momento a su amado.