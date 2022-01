El jugador brasileño Neymar. se ha convertido en toda una estrella del fútbol mundial y actualmente juega en el equipo francés Paris Saint-Germain (PSG), al lado de importantes figuras internacionales. Pero en plano familiar también ha dado mucho que hablar la relación sentimental que sostiene su madre, Nadine Gonçalves, con un joven gamer de 22 años.

Neymar es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, pero su vida privada también llama la atención de sus miles de fanáticos y personas que lo admiran y que lo han calificado como el astro brasileño.

Aunque quien también ha hecho noticia es su progenitora, Nadine Gonçalves (55), debido a que confirmó su noviazgo con el influencer y gamer Tiago Ramos. Ella utilizó unas breves palabras para confirmar los fuertes rumores. “Lo inexplicable no se explica, se vive”, expresó en su Instagram.

MÁS INFORMACIÓN: Macarena Gastaldo afirma que Neymar quiso encontrarse con ella cuando vino a jugar contra Perú

De esta manera también se hizo conocido Tiago Ramos, quien forma parte del team 4K EASY GAME, uno de los mejores equipos de e-sports en Brasil.

¿QUIÉN ES TIAGO RAMOS, EL NOVIO DE LA MAMÁ DE NEYMAR?

Tiago Ramos tiene 22 años y ha sorprendido por ser el novio de Nadine Gonçalves, madre del futbolista Neymar.

Tiago Ramos también tuvo un breve paso como jugador de fútbol en el club Ferroviario de Fortaleza, en el noreste de Brasil, que milita en la divisional C.

En sus redes sociales también ha colocado algunas fotografías de cuando pertenecía al equipo de fútbol. Siente gran afición por el equipo español del Real Madrid y no podía faltar una fotografía del joven en el estadio Santiago Bernabéu de España.

Tiago Ramos es un famoso gamer en Brasil y también le gusta hacer deporte. (Foto: Tiago Ramos / Instagram)

Por otro lado, el joven se muestra creyente con referencias frecuentes a Dios, aunque su gusto también está en los juegos virtuales por lo que se convirtió en parte del 4K Easy Game, un equipo de e-Sports más famoso de Brasil.

Es un amante del gimnasio y de tener distintas rutinas para estar en forma, mientras que en su Instagram tiene más de 600 mil seguidores.

Tiago Ramos también fue futbolista. (Foto: Tiago Ramos / Instagram)

¿ NEYMAR CONOCE A TIAGO RAMOS?

Según el portal El Clarín, el futbolista brasileño, Neymar, y Tiago ya se conocen personalmente y esto ha quedado demostrado en la fotografía que subió el gamer.

Antes de conocer al jugador de fútbol, Tiago Ramos hizo una publicación en sus redes sociales donde aseguraba que algún día conocería a Neymar. “Sé que algún día te voy a conocer”, dijo.

MÁS INFORMACIÓN: Aprendió de tutoriales de YouTube y ahora trabaja haciéndole sombreros a Neymar

¿NADINE GONCALVES Y TIAGO RAMOS TUVIERON PROBLEMAS?

La confirmación de la relación sentimental entre Nadine Gonçalves y Tiago Ramos fue en abril del 2020; sin embargo, se ha dado a conocer que hubo algunas discusiones entre ambos.

Según cuatro.com, la mamá de Neymar sufrió violencia de género a manos del gamer tras lo mencionado por diversos medios de comunicación de Brasil.

“La periodista Gabriel Perline ha asegurado que Tiago agredió a Nadine tras haber mantenido estos una discusión. En un ataque de irá cargó contra la madre del jugador del PSG y además destrozó el apartamento en donde vivían. Mientras él atacaba el mobiliario, ella aprovechó para huir del lugar y fue entonces cuando los vecinos se percataron de la escena y pudieron hablar de lo allí sucedido. Los vecinos escucharon gritos, insultos, ruido de botellas tiradas al suelo y la voz de una mujer llorando”, decía uno de los periodistas que habló con los testigos”, se lee en la publicación de cuatro.

Ante esta situación, la madre de Neymar viajó a Santos donde radica parte de su familia, pero antes de eso dio aviso a las autoridades para que Taigo Ramos no ingresese al domicilio.

Por otro lado, Tiago Ramos también fue victima de agresión en México donde recibió una puñalada a finales del 2020. El hecho -según el portal marca- tuvo lugar en un bar de Cancún donde Tiago Ramos llegó y señaló que no entendía lo que sucedía.

“Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló (…) Esto no se quedará aquí. Tengo el número de la persona que hizo esto y voy a regresar a México”, sostuvo.

FOTOS DE INSTAGRAM DE TIAGO RAMOS