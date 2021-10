“Le gustó tanto que se terminó metiendo a la serie”, dice el documental de Netflix, “La casa de papel: el fenómeno”, sobre la inclusión de Neymar en la serie española. El futbolista brasileño fue uno de los personajes que pudimos ver en la temporada 3 de “Money Heist”. Al respecto, el actor Luka Peros, quien interpreta a Marsella, ha contado cómo fue la vez que el crack del PSG llegó a los estudios de grabación para ponerse el traje de monje y ser parte de esta megaproducción.

La temporada 3 de “La casa de papel” fue un tremendo reto para la producción que encabezaba Alex Pina y Jesús Colmenar. Es por ello que, como dice en el documental, decidieron ir con todo y hacer del atraco al Banco de España lo mejor que se haya visto hasta ese entonces en la plataforma de Netflix. De esta manera, no pensaron dos veces y fueron por la estrella de la selección de Brasil.

Antes de entrar en contacto con el exjugador del Barcelona, los miembros del equipo ejecutivo de “La casa de papel” ya sabían que el futbolista era aficionado de la serie y esto fue un plus para que pudieran convencerlo de realizar un breve papel, en donde compartió libreto con los actores Pedro Alonso (Berlín) y Álvaro Morte (El Profesor), en la famosa escena del Monasterio.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA APARICIÓN DE NEYMAR EN “LA CASA DE PAPEL”

Cuando Netflix puso a “La casa de papel” en su catálogo internacional, jamás imaginaron que tuviera la repercusión que tiene ahora. De hecho, cuando la producción Vancouver Media recibió la propuesta de hacer una tercera y cuarta temporada demoraron meses para dar una respuesta, pues su creador Alex Pina, sabía la presión que esto generaría por parte de su público. Simplemente no querían decepcionar a su ‘banda’ de seguidores que con la careta de Dalí pedían nuevas aventuras de El Profesor y el resto de atracadores.

En medio de toda la expectativa que había por el regreso de “Money Heist”, los encargados del casting tuvieron que empezar a mover sus contactos y así dar con el paradero de Neymar. Es así que el jugador sudamericano fue localizado y aceptó la propuesta para ser el gran fichaje de la tercera temporada de la serie de Netflix.

Ha sido Marsella, el atracador con nombre de ciudad francesa, quien dio detalles de lo que fue la experiencia de Neymar en el set de grabación de la exitosa serie española. “Neymar dijo que quería formar parte de ‘La Casa de Papel’. Apareció vestido de monje tatuado en Italia”, dijo el actor Luka Peros a ‘AS’.

“Yo no estuve. Berlín y el Profesor me comentaron que, durante el rodaje, estaba asustado, tímido. Después invitó al equipo a cenar en Madrid, una pena que yo no pudiera acudir. Fueron a un restaurante y estuvo muy bromista”, prosiguió.

“Nosotros admiramos a los jugadores. A mí me encanta el fútbol. Es impresionante verles como profesionales. Nosotros lo somos y ellos también. No conozco personalmente a Ney o Mbappé, pero cuando veo cómo juegan, les respeto”, finalizó.

¿CÓMO FUE LA ESCENA QUE NEYMAR GRABÓ PARA “LA CASA DE PAPEL”?

Se grababa uno de los capítulos de “La casa de papel 3″, y en plena discusión entre El Profesor y Berlín por poner en riesgo el plan del atraco al Banco de España, Neymar aparece como si fuera un monje del Monasterio, donde se gestaba todo el robo.

Joao es el nombre del monje que interpreta Neymar, quien tiene un pequeño diálogo con Pedro Alonso, actor que le da vida al psicopático Andrés De Fonollosa, alías Berlín. “¿Cómo va con los cantos gregorianos?”, pregunta el hermano de El Profesor a lo que el debutante actor responde: “Es algo maravilloso, señor Andrés”.

Neymar dio vida al monje Joao en la temporada 3 de "La casa de papel" (Foto: Netflix)

“LA CASA DE PAPEL” Y SU CONEXIÓN CON EL FÚTBOL

No es la primera vez que “La casa de papel” tiene un vínculo así de explícito con el fútbol. Neymar solo fue una continuación a lo que habíamos visto en los primeros episodios de la temporada 3 de la serie, en donde un mal herido Palermo (Rodrigo de la Serna) cita al mítico estadio Maracaná cuando sus compañeros tratan de curarlo por los vidrios que se le habían incrustado en los ojos.

Sin ir tan lejos, en los nuevos capítulos de la temporada 5 de “Money Heist”, vemos como los guionistas de la serie tienen siempre presente al deporte rey e inclusive citan al mismo Neymar y otras figuras del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo y Messi. Para ello, no tuvieron mejor idea que utilizar al irreverente Arturito.

Es Arturo Román, o más conocido como ‘Arturito’, que en una respuesta airada le responde al gobernador del Banco de España también capturado: “Defender a la italiana, teniendo al pequeño Messi en nuestro equipo. Y a Neymar, y Cristiano Ronaldo. No gobernador, aquí no defiende ni Dios, aquí se juega al tiki taka”, es lo que se escucha decir a la expareja de Estocolmo, refiriéndose que no se esconderán de los atracadores tras haberse creado un germen de rebelión dentro del banco.