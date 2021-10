A lo largo de sus cinco temporadas la serie española “La casa de papel” se ha convertido en una de las más vistas en la plataforma de streaming de Netflix. A pesar que inicialmente se pensó en realizar sola una temporada, su éxito hizo que los capítulos incrementaran. Pero su popularidad también radica en los personajes que en ella aparecen.

Uno de estos personajes es Najwa Nimri, la popular antagonista de la serie y desde la tercera temporada se le vio interpretar el papel de Alicia Sierra, aunque ella misma confesó que su aparición pudo ser desde el inicio de la exitosa producción.

Más allá de que Nimri fuera vista desde un inicio en “La casa de papel”, esta serie se convirtió en una de las que más reproducciones ha tenido en Netflix.

Su estreno se dio en diciembre de 2017 y es una historia original de Álex Pino quien nunca imaginó que se ha su creación sería un fenómeno mundial.

NAJWA NIMRI Y POR QUÉ RECHAZÓ EL PAPEL PRINCIPAL EN LA TEMPORADA 1

Actualmente la serie “La casa de papel” emite la primera parte de lo que corresponde a la quinta, y al parecer, la última temporada. La segunda parte tiene prevista ser transmitida desde el 3 de diciembre del 2021.

Si bien la actriz Najwa Nimri aparece en la tercera temporada de la producción española, comentó las razones por las que decidió no ser parte de la primera entrega, según lo informado por el portal verTele.

“Me llamaron para coger uno de los personajes principales, pero estaba haciendo cine”, expresó la actriz al porta Drama Quarterly.

También precisó que en esa época “estaba haciendo Quién te cantará con Carlos Vermut. Es una película increíble, así que decidí no hacerlo. Luego tuvieron todo ese éxito y llamé a Alex (Pina) y al director de casting y les dice, ‘¡Quiero trabajar contigo! Quiero estar ahí’, y me metieron dentro”.

No obstante, también dijo que siempre ha estado preparada para asumir retos importantes como el de “La casa de papel”, argumentando que en todas las producciones se “tiene que llegar al set con la energía súper alta”.

NAJWA NIMRI EN LA SERIE “VIS A VIS”

Pero esa no ha sido la única serie en la que Najwa Nimri ha participado, pues, también integró el elenco de “Vis a Vis” producción que es protagonizada por Maggie Civantos. En la serie, la actriz interpretó a Zulema para lo cual tuvo que hacer un gran esfuerzo.

“Me solía aburrir con los guiones que solía recibir. Me mandan guiones para mujeres de mi edad, pero no quiero estar interpretando a madres durante el resto de mi vida”, anota.

“Al principio, no tenía nada dentro. Luego fue creciendo como una enfermedad. En su mayor parte, la gente se sintió muy conectada al sufrimiento de esta mujer. Sentí la responsabilidad -no sé por qué, porque no soy así normalmente- y seguí con el personaje hasta El Oasis (...) Un año después (de terminar la serie), siento un gran alivio. Fue muy duro interpretar a esta mujer”, finalizó.

