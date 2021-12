Una semana más comienza en “Tierra amarga”, la telenovela turca que Antena 3 emite de lunes a viernes en su señal. Los nuevos capítulos estarán llenos de emociones y grandes revelaciones como la de Müjgan, que descubre que Adnan es hijo de Yilmaz. Además, Hünkar decide regresar a la mansión; mientras que Yilmaz y Fekeli se unen de nuevo para destruir a los Yaman, ¿la ruina de esta familia está más cerca que nunca?

En los capítulos de “Züleyha” (en su idioma original) de la semana pasada, la relación secreta de Hünkar y Fekeli se hizo pública después que Sermin lo publicara en el periódico. Después de todo, el hombre decide pedirla matrimonio a su amada y ella acepta pese a las amenazas de su hijo Demir, quien estalla con la noticia. Mientras la pareja celebra su amor y tienen todo listo para darse el sí, la confesión de Züleyha cambiará toda la historia.

La semana terminó con una gran revelación. Züleyha no soporta que Hünkar vaya a salirse con la suya, por eso aparece en la cabaña donde se encuentran los novios y le confiesa a Fekeli que va a casarse con una mujer que sabía que ella era esposa de Yilmaz cuando se casó con Demir. También desvela todo lo que Demir y Hünkar hicieron con ella como encerrarla en un manicomio o no permitir que viera a su hijo. Después de estas grandes, ¿qué pasarán en los nuevos capítulos?

Züleyha cambió el rumbo de las cosas con su confesión en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

CINCO COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

1. Müjgan descubre que Adnan es hijo de Yilmaz

Züleyha ha contado todo y ha generado un gran terremoto en Çukurova. La protagonista busca a Sabahattin, el único que conoce todo su pasado, para contarle lo ocurrido con Hünkar y Fekeli. La joven le dice que le ha dicho todo lo que ha pasado y sufrido por culpa de la señora Yaman, pero que lo más importante, no ha podido decírselo: “No he podido decirle que Adnan es hijo de Yilmaz”, dice Züleyha sin percatarse que Müjgan, oculta, lo ha escuchado todo.

Müjgan, destrozada, disimula como puede cuando se encuentra con Sabahattin en los pasillos del hospital, la joven doctora ha escuchado cosas que no debía. Ahora su vida ha cambiado. La mujer no quiere renunciar a Yilmaz, pero no puede digerir bien lo que escuchó y decide recurrir a su tía. Con la sabiduría dada por Behice, ya no apartará los ojos de Züleyha.

2. Fekeli y Yilmaz se reconcilian

Después de las revelaciones de Züleyha, Fekeli y Yilmaz se reencuentran y recuperan la relación de padre e hijo que tenían. El primero se ha dado cuenta de lo que ha sufrido el segundo y de lo despiadada que es Hünkar. Yilmaz le propone a su padrino comenzar de nuevo. Ambos se fundirán en un sincero abrazo.

Por otro lado, Yilmaz se dará cuenta de lo mucho que está sufriendo su esposa, parece recapacitar y tener claro al fin que debe hacer feliz a Müjgan y olvidarse de Züleyha. Sin embargo, cuando su mujer le pide que vuelvan con Fekeli, ahora que se han reconciliado, Yilmaz se niega. El joven no quiere regresar al rancho con su padre, y es que le prometió a Züleyha que no se iría de allí, ella le dijo que así podría seguir sintiéndolo cerca.

Müjgan y Yilmaz en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

3. Çetin es encarcelado

Cuando Çetin se entera que Gülten y Rüstem anunciarán el compromiso en casa de Gaffur esa misma noche, le confiesa a Rüstem que está enamorado de la joven y que ella también lo quiere. Este último intenta detenerlo, pero Çetin saca su arma y le dispara primero.

Çetin es detenido y encarcelado hasta que se investigue qué es lo que ha pasado. Por su parte, Gülten lo visita en la cárcel y le confiesa su amor. La joven le dice que lo esperará hasta que acabe su condena.

4. Saniye descubre la verdad sobre Gülten

Hünkar, presionada por Saniye, le cuenta todo a su fiel sirvienta. Le confiesa lo que le sucedió a Gülten y que Yilmaz mató a Erçüment para salvar a la joven.

Saniye se queda en shock, ella no sabía nada de lo que estaba sufriendo Gülten. Más tarde, la mujer se abre a Gülten y, como si fuera su madre, la abraza llorando, y le dice que siempre la protegerá.

Saniye se queda en shock, ella no sabía nada de lo que estaba sufriendo Gülten (Foto: Tims & B Productions)

5. Hatip y Sermin descubren la trampa de Demir

Hünkar y Demir han vendido unas tierras para invertir en sus nuevos proyectos. Sermin, después de hablar con Hatip, cree que le corresponde la mitad de ese dinero y se enfrentará a Hünkar. Poco después se descubre que Demir pretendía hacer trampas para que le adjudicaran los contratos de suministro de alimentos a los colegios de la zona. Sin embargo, Sermin ha interceptado el sobre en el que venían los contratos y se los da a Hatip, este se los enseña a Fekeli para que vea que Demir quería emprender su negocio en solitario sin compartirlo con los demás empresarios de Çukurova.

Tres días después, en la reunión de los empresarios de Çukurova se respira la tensión. Hatip pregunta a los asistentes si alguno ha presentado ofertas para los suministros de alimentos. Todos contestan que no. Yilmaz y Fekeli son los únicos que presentan la oferta. Demir ya ha presentado una a espaldas de todos y está muy seguro que nadie podrá igualarla.

Sin embargo, en una nueva reunión, todos celebran ue la oferta de Yilmaz ha sido la elegida para suministrar los alimentos. Demir se entera por su secretario y se enoja. No entiende lo que ha pasado. En realidad, Sermin cogió el contrato y evitó que Demir lo firmara. Ahora el joven está arruinado, no tiene a nadie que compre todo lo que tiene en sus almacenes.