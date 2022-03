La telenovela turca “Tierra amarga” estrenará una nueva tanda de capitulos esta semana, del 28 de marzo al 1 de abril, donde una trágica muerte sacudirá toda Çukurova y lo cambiará todo para siempre. Nos encontramos ante de uno de los momentos más amargos de la ficción turca protagonizada por los actores Hilal Altınbilek, Uğur Güneş y Murat Ünalmış.

La producción otomana, titulada originalmente “Bir Zamanlar Çukurova”, se encuentra en su tercera temporada en España, donde se emite por la señal de Antena 3. En los últimos episodios, Züleyha cada vez se aleja más de Yilmaz por los constantes enfrentamientos con Demir. La joven decide expulsar a los dos hombres de su vida.

Por si eso fuera poco, en Çukurova ocurrirá una nueva tragedia que dejará en shock a todos. Y es que una de las vecinas más ilustres del lugar se despedirá de la ficción para siempre. ¿De quién se trata? Aquí te contamos los cinco hechos más importantes que ocurrirán esta semana, del 28 de marzo al 1 de abril, en “Tierra amarga”.

“Tierra amarga” estrena de lunes a viernes nuevos capítulos en España por Antena 3 (Foto: Tims & B Productions)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

1. Fekeli le propone matrimonio a Hünkar

¡Fekeli le propone matrimonio a Hünkar Yaman! ¡Otra vez! Ali Rahmet piensa que ha llegado el momento de ser felices, sin importar lo que venga después. Hünkar, enamorada, acepta sin dudarlo.

La pareja está más felices que nunca, pues sus respectivas familias aprueban sus planes de boda y pronto podrán convertirse en marido y mujer. Sin embargo, antes de firmar cualquier papel con su amado, la señora Yaman tiene que hacer algo: sacar a Behice de la casa de Ali, ya que no se fía de ella: “Estoy segura de que esa mujer tiene un lado oscuro”.

Fekeli le propone matrimonio a Hünkar (Foto: Tims & B Productions)

2. Hünkar descubre el pasado de Behice

Tras una exhausta investigación, Hünkar descubre gracias a un detective privado quién es realmente Behice y todo lo que hizo en el pasado.

“Mataste a todos tus maridos para quedarte con su fortuna. ¿Acaso ese era tu plan con Ali Rahmet? Voy a denunciarte ante las autoridades para que pagues por tus crímenes”, le dice a Behice. Esta le asesta una puñalada mortal a Yaman, callándola así para siempre. Luego, se marcha del lugar, piensa que ha cometido el asesinato perfecto.

El investigador que contrató Hünkar ha descubierto quién es realmente Behice (Foto: Tims & B Productions)

3. Demir se entera de la muerte de su madre

Ante la desaparición de su madre, Demir da la voz de alarma y se inician las batidas de búsqueda para encontrarla. Finalmente, el cuerpo de la mujer es hallado entre unos arbustos y se confirma así la muerte de una de las vecinas más ilustres de Cukurova.

Demir no puede creer que ya no volverá a verla nunca más, llora desconsoladamente y se refugia en Züleyha. Pronto, la noticia del fallecimiento de Hünkar llega a oídos de sus amigos y conocidos. Saniye y Gaffur no superan la pérdida de su jefa, a quien veían como una madre.

Demir se entera de la muerte de su madre (Foto: Tims & B Productions)

4. Fekeli destrozado de dolor

Fekeli se lamenta de lo cruel que ha sido el destino con ellos: “Ahora que íbamos a estar juntos, te tuviste que ir. ¿Cómo voy a superar tanto dolor, dios mío?”, dice mientras se arrodilla ante el cadáver de su amada.

Luego, Fekeli le da un abrazo a Demir. El dolor por la muerte de la mujer más importante de sus vidas les ha unido.

Fekeli destrozado de dolor (Foto: Tims & B Productions)

5. Müjgan sospecha sobre la muerte de Hünkar

Müjgan piensa que su tía tuvo algo que ver con la muerte de Hünkar. En soledad recuerda las palabras de Behice: “Si esa maldita mujer entre en esta casa, dejaré de ser la reina”.

Las sospechas empiezan a inundar su mente, pero solo prefiere vigilar de cerca a su tía y saber cuáles son sus alcances.