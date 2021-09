¿Yilmaz ya olvidó a Züleyha? La telenovela turca “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova” en su idioma original) se torna más emocionante y ahora Züleyha ve cada vez más lejana su posibilidad de estar con Yilmaz, a medida que este avanza en su compromiso con Müjgan. ¿Sabes cómo se siente la protagonista?

“Tierra amarga” ya ha triunfado en más de 30 países y en España está cada vez más imparable. El lunes, 20 de septiembre, la telenovela turca reunió 1 millón 521 mil espectadores, con el 16,4%, anunció Antena 3.

“Bir Zamanlar Çukurova” cuenta la historia de un amor legendario, que comienza en Estambul en la década de 1970 y continúa en la fértil tierra de Çukurova. Es un drama que reúne maldad, pasión y tiranía, protagonizado por Yılmaz, quien se mete en problemas sin quererlo por proteger a Züleyha de su propia familia, y esta, quien preferiría morir antes de dejar atrás su amor.

EL COMPROMISO DE YILMAZ Y MÜJGAN Y EL CORAZÓN ROTO DE ZÜLEYHA

Züleyha sufre al comprobar que Yılmaz y Müjgan avanzan en su relación y cada vez están más cerca del matrimonio. En el capítulo del 20 de septiembre, Züleyha y Demir salen a cenar y en ese mismo restaurante aparecen Müjgan y Yilmaz con unos amigos para celebrar el compromiso de la pareja. Y es que antes de entrar al elegante lugar, Müjgan aceptó el anillo de compromiso.

Züleyha sufre por el amor de Yilmaz, ¿ya la olvidó? (Foto: Antena 3/ YouTube)

Züleyha, al ver a la pareja, le pide a Demir retirarse, pero este la convence de quedarse. Yilmaz baila con Müjgan y Demir invita a Züleyha a hacer lo mismo. Cada vez están mucho más separados, pero ninguno dejaba de mirar al otro de forma disimulada . El dolor de Züleyha al ver a Yilmaz con la doctora es evidente.

Züleyha sufre por el amor de Yilmaz, ¿ya la olvidó? (Foto: Antena 3/ YouTube)

Las muestras de amor entre Müjgan y Yilmaz son evidentes y esa no es primera vez que Züleyha las presencia. En el capítulo del viernes 17 de septiembre, cuando ambas sufrieron el accidente en el coche y fueron ingresadas en urgencias, en la misma habitación, y estuvieron acompañadas de sus parejas.

Mientras Demir va a conseguir una habitación para que Züleyha esté más cómoda, la joven es testigo de las caricias que se dan Yilmaz y Mügjan. No pudo evitar llorar y, a pesar de no tener fuerzas, se levanta de la cama y sale de la habitación para no seguir viendo a la pareja. En ese momento llega Demir y se echa a llorar a sus brazos…. ¿Yilmaz ya olvidó a Züleyha? ¿Será el final de su historia de amor?

¿CUÁL ES EL HORARIO “TIERRA AMARGA” LA SEMANA DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE ?

Este es el horario que tendrá “Tierra Amarga” del lunes 20 al viernes 24 de septiembre y que se emitirá por la cadena de Atresmedia.

Lunes 20 de septiembre: a las 5:45 P.M. (Emitido)

a las 5:45 P.M. (Emitido) Martes 21 de septiembre: a las 5:45 P.M.

a las 5:45 P.M. Miércoles 22 de septiembre: a las 5:45 P.M.

a las 5:45 P.M. Jueves 23 de septiembre: a las 5:45 P.M.

a las 5:45 P.M. Viernes 24 de septiembre: a las 5:45 P.M.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “TIERRA AMARGA”?

“Tierra Amarga” tiene cuatro temporadas. Tres temporadas y ya fueron estrenadas en su país de origen. La primera entrega cuenta con 35 episodios y se emitió entre el 13 de septiembre de 2018 y el 30 de mayo de 2019.

La segunda, que cuenta con 28 capítulos, se transmitió desde el 19 de septiembre de 2019 al 9 de abril de 2020. Por último, la tercera temporada, que tiene 39 episodios, se estrenó el 17 de septiembre de 2020 y terminó el 24 de junio de 2021.

En total, “Tierra amarga” cuenta con 102 episodios, que tienen una duración aproximada de 140 minutos, por lo tanto, es probable que en España la telenovela turca tenga más de 200 episodios, ya que se adaptan a las características de la televisión de ese país,

La cuarta temporada de “Tierra amarga” (Bir Zamanlar Çukurova) empezaron las grabaciones a medido de agosto de 2021 y aún no ha sido estrenada.

Züleyha sufre por el amor de Yilmaz, ¿ya la olvidó? (Foto: Antena 3/ YouTube)