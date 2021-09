Uno de los actores que despierta suspiros en los fans del género otomano es Ugur Günes, el famoso protagonista de la telenovela “Tierra Amarga”, donde trabaja junto a Hilal Antibilek. La serie cuenta la historia de amor entre una pareja que no tendrá fácil alcanzar la felicidad, pues una tragedia los obligará a cambiar el curso de sus vidas.

Al igual que su personaje en la ficción, Ugur Güneş es un hombre serio y observador que solo muestra su verdadera personalidad cuando se siente en un ambiente de confianza. Así mismo, le encanta fluir con la vida y la actuación es lo que más ama hacer en este mundo, aunque no fue esa su única opción como carrera.

El artista originario de la ciudad de Ankara estudió dos profesiones, tomó clases en la Facultad de Lengua, Historia y Geografía, y también se formó como actor. Pero como su primera carrera no la eligió por pasión, sino por presión de quienes se burlaban de él, al final decidió dedicarse de lleno al mundo artístico.

En sus redes sociales sube algunas imágenes de su día a día (Foto: Uğur Güneş / Instagram)

TIENE PROBLEMAS PARA SER FELIZ

El actor de fuerte personalidad ha reconocido que tiene problemas para ser feliz. Se caracteriza por ser serio y solo muestra su lado alegre cuando conoce más a sus acompañantes. “Me gusta conocer a la persona que tengo enfrente. Por eso, la gente que acabo de conocer no ve este lado de mí al principio. Necesito tener confianza. La confianza es lo más importante para mí, tanto en una relación como en una amistad”, declaró al medio Posta.

SU LUCHA CON LA FAMA

A pesar de sus muchos años de trabajo en las pantallas, aún no sabe cómo lidiar con la popularidad. Ugur ha confesado que odia la fama y que le disgusta que lo miren por la calle; así mismo, no tolera que las personas se le acerquen por su éxito:

“La peor parte comienza después de un tiempo de aventura actoral. La gente viene a ti no por ser quien eres, sino por el personaje que interpretas, y eso me incomoda. No generalizo, pero hay gente que viene por hipocresía. No me gusta eso”.

LO QUE LE GUSTA HACER

El actor encuentra momentos de felicidad cuando está con su familia. Algo tan sencillo como acampar con ellos lo hace sentir cómodo, aunque también disfruta su tiempo a solas. El dinero no es algo primordial para él y prefiere vivir el presente. Sobre sus relaciones personales, el actor señala que no suele llevarse bien con otros de inmediato y ve difícil formar una relación, pues su ritmo de trabajo no le da descanso.