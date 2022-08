¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Antena 3 estrenó un nuevo capítulo de la telenovela turca protagonizada por Hilal Altınbilek. El jueves 25 de agosto, el público español fue testigo de nuevas revelaciones sobre Züleyha, Demir y el resto de pobladores de Çukurova.

En el episodio anterior de “Tierra Amarga”, del miércoles 24 de agosto, Fikret defiende con uñas y dientes a Kerem Ali. El pequeño, quien quedó huérfano tras la muerte de Müjgan, está en peligro luego que un abogado de uno de sus tíos se lo quiso llevar.

Por otro lado, Fikret le aconseja a Ümit que vaya de Çukurova a Estambul y le ofrece su ayuda. La mujer le deja en claro que tendrá a su bebé y le pide que la ayude para que la esconda en su vivienda durante cinco meses. Tras estos eventos, te contamos qué ocurrió en el capítulo de “Tierra amarga” emitido el jueves 25 de agosto por Antena 3.

La actriz turca Hilal Altınbilek en el papel de Züleyha en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL JUEVES 25 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”?

1. Los médicos le salvan la vida a Kerem Ali

Kerem Ali se puso gravemente enfermo y tuvo que ser trasladado al hospital. Los médicos creían que podía tener meningitis, pero después su estado de salid empeoró, a tal punto que temían por su vida.

Luego, Kerem Ali sufrió un paro cardíaco. La agonía de Fekeli, Fikret y Lütfiye estaba a flor de piel. Sin embargo, el pequeño logró sobrevivir luego de que los médicos le salvaron la vida.

2. Kerem Ali no se va a Estados Unidos

Tras la muerte de Müjgan, el pequeño Ali Rahmet quedó huérfano y Fikret ha querido hacerse cargo de él. Sin embargo, un abogado de la familia de Müjgan en Estados Unidos apareció para quitarles la custodia del pequeño.

Fikret y Fekeli no podían creerlo y estaban dispuestos a hacer lo que hiciera falta para que el hombre no se lo llevara. El menor iba a ser llevado lejos de Estambul, pero finalmente esto no llegó a ocurrir para felicidad de la familia.

3. Demir se entera que Züleyha mató a un hombre

Sevda está buscando desesperadamente a su hija y sabe que Demir la tiene en algún sitio, pero, al ver que no se lo decían ni él ni Züleyha, ha decidido probar de otra manera.

La cantante le ha contado al hacendado que ella y su esposa mataron a un hombre el día del asalto a la mansión Yaman. Demir no podía creer esto y le ha preguntado a Züleyha. La joven ha tenido que contárselo todo.

4. Sevda amenaza a Demir con denunciar a Züleyha

Sevda ha amenazado al joven Yaman con delatar a su mujer si no le ofrece todo lo que pide. La cantante le ha asegurado que contará la verdad a la policía y su mujer irá a la cárcel.

Tras conversar con su mujer, Demir ha pensado que podrían solucionar el asunto de Sevda moviendo el cuerpo otra vez, pero no les da tiempo. Züleyha cree que lo mejor es que accedan al chantaje de la cantante para que así se vayan y puedan olvidarse de ellas.

5. Saniye golpea al padre biológico de Üzum

Saniye ha visto como Cümali volvía a acercarse a su pequeña Üzum y le hacía caricias en la cara. Fuera de sí, la joven ha cogido un palo y le ha golpeado en la cabeza al hombre. ¡Ha caído desplomado inmediatamente!

Luego, Saniye abrazó a su hija quien estaba muy asustada. Tras el golpe, el hombre ha caído desplomado inmediatamente.Todos los trabajadores han acudido al lugar y le han preguntado a la joven qué había pasado, pero ella estaba fuera de sí ¿Estará vivo?

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.