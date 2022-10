Una semana intensa es la que se está viviendo en “Tierra amarga”. La cuarta temporada de la telenovela turca, que se emite de lunes a viernes por Antena 3, en España, continúa acaparando la atención de los espectadores. Este miércoles 19 de octubre se estrenó un capítulo decisivo para sus protagonistas con momentos cargados de emoción y tensión. ¿Qué pasó en el nuevo episodio?

En el capítulo del martes de “Tierra amarga”, Abdülkadir es expuesto y los motivos de su venganza salieron a la luz, mientras que el padre de Ümit llegó a Çukurova para investigar la muerte de su hija. ¿Descubrirá lo que ocurrió en realidad con la doctora? ¿Qué hace el hombre en el pueblo? ¿Por qué ha aparecido tan repentinamente? ¿Qué trae entre manos?

Por otro lado, Mehmet, que en realidad es Hakan, se decidió por el amor y le confesó a su socio que no piensa seguir con su plan de venganza contra los Yaman porque está enamorado de Züleyha. El joven está cansado de los reproches de Abdülkadir y le recuerda que es lo que es ahora gracias a él. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Acaso dejará en paz a Züleyha? ¿Seguirá su plan? ¿Buscará nuevos aliados?

El padre de Ümit solicita la exhumación del cuerpo de su hija, pues está convencido de que la asesinaron (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL 19 DE OCTUBRE DE “TIERRA AMARGA”?

Exhumación del cuerpo de Ümit: el pedido de su padre

Ümit murió por un disparo de Züleyha, sin embargo, Hakan se encargó junto a sus hombres de llevarse el cuerpo y fingir que había sido todo un accidente. Nadie sospechó nunca de la mujer de Demir y el funeral se celebró con normalidad. Pero ahora todo ha cambiado.

El padre de Ümit ha llegado a Çukurova y ha visitado la tumba de su hija. Luego de lamentarse de no haber estado más con ella en vida, visita al fiscal, quiere que se reabra la investigación. Ha recibido una llamada anónima que le ha dicho que nada fue un accidente, sino que la doctora fue asesinada.

Abdülkadir le propone a Betül arruinar a los Yaman de una vez por todas

Abdülkadir se enfadó con Betül por no ha ido a verle y tampoco le contestó las llamadas. Por eso, casi provoca un accidente. Keskin ha advertido a su amiga que no sabe dónde se ha metido al hacer negocios con él, y que no sabe lo que puede pasarle si le da la espalda.

El socio de Hakan amenazó a la joven, pues no ha podido ayudarle a comprar las tierras, por eso se le ocurre montar una empresa entre los dos, y que funcione como cliente de los Yaman. Ellos comprarán la mercancía a la empresa de Demir por un precio más bajo del coste, y se quedarán con la diferencia. ¿Aceptará Betül? ¿Qué pasa si los descubren?

Abdülkadir amenaza a Betül en Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Mehmet se declara a Züleyha

Después de mucho tiempo de acercarse, Mehmet le revela a Züleyha cuáles son sus sentimientos hacia ella. El joven ya lo había confesado ante su socio Abdülkadir, ya que cada vez era más evidente de que se estaba enamorando de la protagonista de la historia.

La pareja sale a comer y Züleyha se mostró interesada del pasado de su socio y amigo. Mehmet le cuenta que no se casó nunca, a lo que la joven le pregunta su alguna vez se enamoró. Después de una pausa, él le responde: “Hasta ahora no sabía lo que era enamorarse”. La mujer de Demir se queda sin palabras. ¿Qué pasará cuando descubra que en realidad es Hakan Gümüşoğlu?

Hakan no cede a las exigencias de Abdülkadir

Hakan y Abdülkadir no se están entendiendo últimamente, principalmente, porque el primero se ha enamorado de Züleyha, cuando en realidad llegaron a Çukurova para vengarse de ella y su familia. Y, de hecho, se lo ha reprochado en varias ocasiones. Ahora, Keskin se enteró que Hakan va a hacer frente a las deudas de la compañía Yaman, entregándole 20 millones a Züleyha, lo que le ha enfadado mucho.

Por otro lado, el caso de Ümit también los mantienen en tensión, por eso Hakan le pide su pistola, pero su socio se niega a hacerlo y lo chantajea. Abdülkadir le dice que solo le entregará la pistola si con los 20 millones compra acciones de la empresa Yaman, pero Gümüşoğlu se niega a hacerlo: “Mi cariño por Züleyha no vale 20 millones”, le dice. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué hará Keskin con el arma? ¿Está Züleyha en peligro?

Hakan no cede a las exigencias de Abdülkadir en “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)