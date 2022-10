¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Antena 3 estrenó el viernes 21 de octubre un nuevo capítulo de la telenovela turca, en el que Hakan le pide a su socio no hacerle daño a su amada Züleyha, encarnada por Hilal Altınbilek. Conoce qué más sucedió.

En el episodio del jueves de “Tierra Amarga”, Hakan y Abdülkadir tuvieron un fuerte enfrentamiento por el acercamiento hacia Züleyha. Para su socio, esa es la razón por la que se ha olvidado de su plan de venganza contra los Yaman.

Los socios han vuelto a verse después de que Keskin enviara al fiscal la pistola con la que Züleyha disparó a Ümit. Tras estos eventos, te contamos qué ocurrió en el capítulo de “Bir Zamanlar Çukurova” emitido el viernes 21 de octubre por Antena 3.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA” DEL VIERNES 21 DE OCTUBRE?

Hakan se reúne con Abdülkadir

La relación entre Abdülkadir y Hakan, luego de tener un momento de tensión, que incluso los distanció, ha dado un giro inesperado. Hakan le confiesa que está enamorado de Züleyha y Abdülkadir acepta no hacerle daño a la mujer de Demir.

Seria advertencia

Hakan le explica, además, que Züleyha es buena persona y le aclara que ella está decepcionada con Demir por lo que ocurrió con Hülya, su hermana. “No quiero que te acerques a Züleyha nunca más y si lo haces, acabaré contigo”, le advierte. Hakan fue quien limpió las huellas de Züleyha del arma del crimen de Ümit y, por ello, la joven se libró de ir a la cárcel.

Sigue la venganza contra Demir

Sin embargo, esto no quiere decir que haya parado la venganza contra Demir Yaman. “Lo que Demir le hizo a mi hermana no tiene perdón y lo odio cada día más. A Züleyha no le hagas daño. A ella le avergüenza lo que su marido le hizo a mi hermana. Espero que no lo olvides. No te metas con ella ni sus hijos”, le dice Hakan. Abdülkadir promete no acercarse más a la mujer ni a su familia. ¿Cumplirá con su palabra?

