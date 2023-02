¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Antena 3 emitió un nuevo capítulo de la telenovela turca que cuenta con las actuaciones Hilal Altınbilek, Ibrahim Çelikkol, Furkan Palalı, entre otros, quienes son los protagonistas de la cuartra y última temporada de este drama de éxito internacional.

Desde su primer capítulo, “Tierra Amarga” ha mantenido cautivado al público de Antena 3 y ahora ya está cerca de su gran final. El drama está por resolver el destino de sus principales personajes como Züleyha, Mehmet, Fikret, Betül y otros de Çukurova.

En el capítulo del jueves de “Tierra Amarga”, hemos visto que Züleyha y Hakan se casaron, mientras que Vahap le robó el coche a Lütfiye. Tras estos eventos, te contamos qué ocurrió en el capítulo emitido el viernes 3 de febrero por Antena 3.

Los actores Hilal Altınbilek e İbrahim Çelikkol en la telenovela turca "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA” DEL VIERNES 3 DE FEBRERO?

Abdülkadir rechaza las disculpas de Betül

Abdülkadir sigue sin perdonar a Betül. Estaba muy dolido por el abandono de la joven. Ahora Luego de que Züleyha la echó a ella y a su madre de casa por ladronas, Betül ha ido a ver a Abdülkadir para pedirle perdón. Sin embargo, el hombre sigue muy dolido con ella.

“Perdóname, he cometido un error muy grande”, le dijo Betül entre lágrimas. Pero Keskin se mantiene implacable y no cree que la joven sea sincera. “Tú eres lo único en el mundo, y creo que todavía me amas”, afirmó la joven.

Abdülkadir rechaza las disculpas de Betül en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

La primera noche de Züleyha y Hakan como recién casados

Hakan y Züleyha se casaron muy enamorados. Los jóvenes ya son oficialmente un matrimonio y están pasando pasando sus primeros momentos como esposos, llenos de ilusiones para el futuro.

Mientras conversaban, Züleyha le confesó a Hakan su miedo por la presencia de Abdülkadir. Ella quiere que se vaya de la vida de Hakan y, si es posible, también de Çukurova. El joven la ha tranquilizado diciéndole que se marchará pronto.

La primera noche de Züleyha y Hakan como recién casados en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Züleyha expulsa a Sermin y Betül de su hacienda

Sermin y Betül se habían quedado sin casa y Züleyha las acogió en su hacienda. Ellas, que no tenían nada de dinero, ya que Çolak se lo ha robado todo, tuvieron que aceptar.

Un día, Sermin fue a la cocina de la mansión y le robó un amuleto a la pequeña Leyla. Enntonces Fadik pensó que quizá Betül y Sermin son las ladronas y no se equivocó. Las descubrieron especulando sobre el dinero que se iban a llevar por la venta de la joya y ¡Züleyha las botó, una vez más, de la mansión.

Züleyha expulsa a Sermin y Betül de su hacienda en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Betül jura vengarse de Züleyha

Sermin y Betül vuelven a estar en la calle y sin dinero. Las mujeres, fruto de su codicia, han vuelto a defraudar la confianza de Züleyh, quien las echó de la mansión.

Mientras Sermin intentaba buscar soluciones, Betül juró venganza: “La mataré cueste lo que me cueste”, dijo la joven. Su madre no daba crédito a lo que oía y se quedó escuchándola.

Betül jura vengarse de Züleyha en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” A TRAVÉS DE STREAMING?

Además de las transmisiones por Antena 3, recuerda que puedes disfrutar de “Tierra amarga” a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.

Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios emitidos de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la famosa producción otomana.

El actor y modelo Furkan Palalı en el papel de Fikret en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)