La historia de Demir y Züleyha, interpretados por Murat Ünalmış y Hilal Altınbilek, en “Tierra Amarga” ha cautivado a la audiencia española, donde es emitida de lunes a viernes en Antena 3. Y es que en un inicio había quienes querían que el amor entre Yilmaz y la joven triunfe, pero cuando conocieron a Demir, su ternura los inclinó hacia él, y más cuando dejó de ser el villano de la telenovela turca.

En “Tierra amarga”, Demir ha exteriorizado siempre su obsesión por Züleyha, al punto de sentir un amor enfermizo. Con el paso del tiempo, la protagonista a demostrado que no le odia, le quiere, pero no de la misma forma que a Yilmaz. No obstante, el hijo de Hünkar estaría dispuesto a todo por ella. Y más cuando se entera que Züleyha está esperando un hijo suyo.

Esta relación ha llamado la atención de los fans de la telenovela turca, quienes se preguntan si, así como son en pantalla Demir y Züleyha, los actores que los interpretan también mantienen una relación difícil. Entonces, ¿qué relación tienen Hilal Altınbilek y Murat Ünalmı?

Demir está obsesionado con Züleyha, protagonista de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

HILAL ALTINBILEK Y MURAT ÜNALMIŞ FUERA DE LAS PANTALLAS

Cuando Hilal Altınbilek y Murat Ünalmış no están grabando “Tierra amarga”, su relación no tiene nada que ver con la de sus personajes en la historia. Los celos y los malos tratan desaparecen entre Züleyha y Demir. Prueba de ello son las fotos que los actores comparten en sus redes sociales.

Los dos protagonistas de la telenovela turca gozan de una relación sana en la vida real y ambos comparten muchos gustos e intereses. Su amor por los animales es algo que destaca en sus redes sociales. Sus propios fans también disfrutan que se lleven bien en la realidad y compartan cientos de fotos juntos para celebrarlo.

Así, tanto Hilal y Murat dejan claro que la tensa relación que tienen en pantalla finaliza cuando las cámaras se apagan. Nada de lo que ocurre en “Tierra amarga” es real y la relación que sus protagonistas son una prueba de ello; pero no solo eso, pyes también demuestra que ambos son estupendos actores.

¿SON NOVIOS?

En algún momento, la prensa turca hizo eco de una posible relación entre Hilal Altınbilek y Murat Ünalmış; sin embargo, el tiempo ha demostrado que son grandes amigos tanto dentro como fuera de la producción otomana.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué la nueva temporada de Züleyha ha molestado al público en Turquía