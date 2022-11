Tim Burton y Helena Bonham Carter fueron una de las parejas más emblemáticas del cine de la década del 2000. Él se caracterizaba por dirigir sombrías y creativas películas; y ella, por ser la protagonista de la mayoría de ellas.

Nunca se casaron, pero mantuvieron una sólida relación a lo largo de 13 años, en la que le dieron la bienvenida a dos hijos en común y se convirtieron en una dupla icónica de Hollywood. Por ello, el anuncio de su ruptura, en el 2014, sorprendió a la gran mayoría de fanáticos del séptimo arte.

¿Quieres saber más sobre la historia de amor de estas celebs de Estados Unidos? A continuación, descubre cómo se conocieron y por qué se separaron Tim Burton y Helena Bonham Carter.

¿CÓMO SE CONOCIERON TIM BURTON Y HELENA BONHAM CARTER?

Helena Bonham Carter y Tim Burton se conocieron en el año 2000, durante el rodaje de la película “Planet of the Apes” (”El planeta de los simios”). Él se desempeñaba como el director del largometraje y ella interpretaba a Ari, uno de los personajes principales de la cinta.

En ese momento, el realizador aún mantenía una relación con la actriz Lisa Marie Smith. Sin embargo, este compromiso no fue impedimento para Burton. Así, anunció su ruptura en el año 2001 y enseguida se hizo pública su relación con Bonham Carter.

Tim y Helena tuvieron dos hijos. En octubre de 2003 le dieron la bienvenida a Billy Ray, su primogénito y ahijado de Johnny Depp. Más tarde, el 15 de diciembre de 2007, nació Nell, su segunda heredera.

Tim Burton y Helena Bonham Carter se conocieron en el rodaje de la película “Planet of the Apes” (Foto: AFP)

LA VIDA DE LA PAREJA

La excéntrica pareja se estableció en Londres, pero tomaron la decisión de no convivir durante los 13 años que estuvieron juntos. Por el contrario, vivían en casas contiguas en Belsize Park, conectadas por medio de un túnel.

“Solo tenemos dos casas unidas porque la mía era demasiado pequeña. Nos vemos tanto como cualquier pareja, pero nuestra relación mejora al saber que tenemos nuestro espacio personal para retirarnos... Tim ronca, y eso es un problema. Hemos probado muchos remedios que no funcionan. Tiene un tabique desviado y no quiere una operación”, señaló la artista a The Telegraph en su momento.

LA RELACIÓN LABORAL DE HELENA BONHAM CARTER Y TIM BURTON

Desde que se conocieron, Helena Bonham Carter ha aparecido en la mayoría de películas de Tim Burton. A continuación, repasamos los papeles que ha interpretado la estrella en las cintas del director.

2001: “Planeta de los simios” como Ari

2003: “Gran pez” (”Big Fish”) como Jenny / La Bruja

2005: “Charlie y la fábrica de chocolate” como la Sra. Bucket

2005: “El cadáver de la novia” (”Corpse Bride”) como la voz de Emily, la Novia cadáver

2007: “Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet” como la Sra. Lovett

2010: “Alicia en el país de las Maravillas” como la Reina Roja

2012: “Sombras tenebrosas” como la Dra. Julia Hoffman

Helena Bonham Carter fue la ”Corpse Bride” de Tim Burton (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿POR QUÉ SE SEPARARON TIM BURTON Y HELENA BONHAM CARTER?

Helena Bonham Carter anunció su separación de Tim Burton el 23 de diciembre de 2014, a través de un comunicado de prensa emitido por su representante. La artista recalcó que era una ruptura amistosa.

La pareja “se separó amigablemente a principios de este año y han seguido siendo amigos y co-padres de sus hijos (...) Les pedimos que respeten su privacidad y la de sus hijos durante este tiempo”, se leía en el texto publicado en People.

Vale precisar que esta revleación se dio luego de que salieran a la luz imágenes del director besando a una mujer que no era Helena. Las instantáneas fueron difundidas por The New York Post y Daily Mail.

Más tarde, la actriz confesó que este fue un proceso muy difícil para ella: “A veces no estás destinado a estar con esa persona para siempre. A veces tienes que aceptar el hecho de que eso fue todo. Podríamos ser mejores y aún ser capaces de darnos el uno al otro, pero no necesariamente viviendo juntos. Con el divorcio, pasas por un dolor masivo. Tu identidad, todo, cambia. A pasos muy pequeños, pude encontrarme de nuevo”, dijo a The Standard.