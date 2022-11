Una nueva comedia de terror llegará a Netflix muy pronto. Esta es “Wednesday”, serie dirigida por Tim Burton y que narra las aventuras de Merlina, una de las integrantes de La Familia Adams (The Addams Family).

La producción, titulada “Miércoles” en España, está protagonizada por Jenna Ortega y tiene a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán y Gwendoline Christie en roles secundarios.

¿Quieres saber más sobre este proyecto? En las siguientes líneas, descubre de qué trata “Wednesday”, cuántos capítulos tiene y cómo ver la serie de Merlina Addams de Netflix.

¿DE QUÉ TRATA “WEDNESDAY”?

“Wednesday” es un spin-off de “Los locos Addams” y se presenta como una comedia de misterio sobrenatural. La serie se centra en el personaje de Merlina Adams, durante su estancia en la Academia Nunca Más (Nevermore).

Nuestra protagonista es descrita como “inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro”. En ese sentido, buscará desarrollar sus habilidades psíquicas, así como resolver un misterio que envolvió a sus padres hace 25 años atrás.

Todo esto mientras frustra una ola de asesinatos y hace nuevos amigos (y enemigos) en la escuela.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA SERIE “WEDNESDAY”

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “WEDNESDAY”?

La serie “Wednesday” de Netflix cuenta con 8 capítulos en total. A continuación, te revelamos el nombre de cada uno de ellos.

“Wednesday’s Child is Full of Woe” “Woe is the Loneliest Number” “Friend or Woe” “Woe What A Night” “You Reap What You Woe” “Quid Pro Woe” “If You Don’t Woe By Now” “A Murder of Woes”

La serie "Wednesday" está protagonizada por Jenna Ortega (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “WEDNESDAY”?

“Wednesday” se estrenará el miércoles 23 de noviembre del 2022 en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que podrás ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

Jenna Ortega como Wednesday Addams junto a Issac Ordonez en la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA SERIE “WEDNESDAY”?

“Wednesday” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

Wednesday estudia en la Academia Nunca Más (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “WEDNESDAY”

Jenna Ortega como Wednesday Addams / Merlina Addams / Miércoles Addams

Gwendoline Christie como Larissa Weems

Riki Lindhome como la Dra. Valerie Kinbott

Jamie McShane como el sheriff Donovan Galpin

Hunter Doohan como Tyler Galpin

Percy Hynes White como Xavier Thorpe

Emma Myers como Enid Sinclair

Joy Sunday como Bianca Barclay

Georgie Farmer como Ajax Petropolus

Naomi J. Ogawa como Yoko Tanaka

Christina Ricci como Marilyn Thornhill

Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams

Luis Guzmán como Gomez Addams

Issac Ordonez como Pericles

