“Tokyo Revengers” estrena su temporada 2 con una emisión simultánea en Japón y Latinoamérica y España. A pesar del miedo inicial por lo que podría hacer The Walt Disney Company con los nuevos capítulos, ya se confirmaron la fecha y el horario en que se podrán ver los nuevos capítulos del anime en las plataformas de streaming Star Plus y Disney Plus.

No parecían buenas noticias para los seguidores de la serie el hecho de que Disney se encargará de la distribución de la nueva entrega de la historia creada por Ken Wakui. Lo que pasó con “Bleach: Thousand-Year Blood War” era un indicio de preocupación.

Porque la nueva temporada del anime de Tite Kubo se emitió en todo el mundo menos en España y América Latina. Los seguidores del programa de televisión, que esperaron más de 10 años para ver el arco final animado, no pudieron acceder a los nuevos episodios de manera legal.

Recién en 2023 se subieron las 16 temporadas de “Bleach” a Star Plus y en febrero TYBW estará disponible en dicha plataforma. Para la tranquilidad de los fans de “Tokyo Revengers”, la historia de Takemichi sí se estrenará en simultáneo y aquí te contamos dónde, cuándo y a qué hora podrás ver la temporada 2.

Una imagen promocional de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “TOKYO REVENGERS”?

La temporada 2 de “Tokyo Revengers” estará disponible en Star Plus y Disney Plus en Latinoamérica y España, respectivamente, a partir del sábado 7 de enero, de acuerdo a información oficial de las cuentas oficiales de las plataformas de streaming.

Los nuevos episodios se estrenarán cada semana y serán, en total, 13 capítulos los que conformen la nueva entrega de la serie. La primera temporada de “Tokyo Revengers” se encuentra disponible en Crunchyroll y puedes verla en este enlace.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “TOKYO REVENGERS 2″?

Star Plus de Latinoamérica y Disney Plus de España estrenan la temporada 2 de “Tokyo Revengers” de manera simultánea a la emisión de Japón en sus respectivas plataformas de streaming.

Horario de “Tokyo Revengers 2″ por país:

México: 12 pm.

12 pm. Colombia, Perú y Ecuador: 1 pm.

1 pm. Venezuela, Bolivia: 2:45 pm.

2:45 pm. Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay : 4:45 pm.

: 4:45 pm. España: 8 pm.

Takemichi puede viajar en el tiempo (Foto: Liden Films)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS NUEVOS CAPÍTULOS DE “TOKYO REVENGERS”?

La temporada 2 de “Tokyo Revengers” tiene como título “Christmas Showdown” y mostrará la adaptación del arco homónimo donde se verá la pelea entre los Toman y los Black Dragon. Takemichi, en la temporada 1, siguió detrás de su meta de salvar a Hina de la muerte, pero fue emboscado en el último capítulo por parte de Kisaki, quien le disparó en la pierna.

Aquí puedes ver el tráiler de “Tokyo Revengers 2″:

SINÓPSIS DE “TOKYO REVENGERS”

Disney publicó la siguiente sinopsis del anime de “Tokyo Reveners”, basado en el manga de Ken Wakui, uno de los shonen más vistos de los últimos años. “Takemichi, un ex delincuente que accidentalmente adquirió la capacidad de viajar en el tiempo, jura salvar a su novia de preparatoria de ser asesinada por la notoria pandilla Tokyo Manji y, por lo tanto, cambiar el destino de quienes lo rodean”, dice la descripción.