A mediados de 2022, la salud de Tom Hanks preocupó a sus fans en el mundo, y es que el galardonado actor de 65 años fue fotografiado caminando por las calles de Manhattan con ropa holgada que no disimulaba su muy delgada figura. Algunos meses después, la celeb de Estados Unidos reveló lo que realmente pasó y cuál es la enfermedad que padece; así como lo que habría causado todos sus males.

Cabe mencionar que Hanks estrenará entre diciembre de 2022 y enero de 2023 su nueva película “El peor vecino del mundo” (“A Man Called Otto”, en su idioma original) y en ese marco, se encuentra en plena promoción de la cinta dirigida por Marc Forster y protagonizada por Hanks y la actriz mexicana Mariana Treviño.

Precisamente, en estos días de promoción, el intérprete de “Rescatando al soldado Ryan” y “Forrest Gump” se tomó un tiempo para hablar sobre la enfermedad que padece debido a la dieta que llevó durante su infancia. A continuación, los detalles.

Tom Hanks habló sobre cómo consiguió el papel en ‘A Man Called Otto’. (Foto: Getty)

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMO EL ACTOR TOM HANKS?

Como se sabe, Tom Hanks padece de diabetes tipo 2. El mismo actor lo reveló hace unos años. Sin embargo, durante su visita en España, en una entrevista con Pablo Motos en “El Hormiguero”, contó que su delgadez y su enfermedad se debe a que “he ido envejeciendo toda la comida basura que comí de pequeño me ha generado una diabetes de tipo 2″.

En 2013, cuando fue diagnosticado, Hanks dijo: “tengo diabetes porque he sido un idiota y no he controlado como es debido mi dieta y mi peso”. “Yo era un tipo pesado, has visto mis películas y sabes cómo estaba. Era un completo idiota”, llegó a comentar en su momento.

No obstante, si has seguido la carrera del actor, puedes comprobar que el actor se ha sometido a varios cambios de físico debido a las exigencias de guion, lo que probablemente no han sido beneficiosos para su salud.

“Ahora debo tener cuidado con lo que como y mantener en línea mi cuerpo, que es como un templo”, dijo Tom Hanks en el programa español sobre su cambio de vida desde que fue diagnosticado con la enfermedad y ha tenido que empezar a cuidarse.

Pero ¿qué provoca la diabetes?

La diabetes de tipo 2 es, como señala la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “una enfermedad en la que los niveles de glucosa o de azúcar en sangre son demasiado altos. Tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Sin embargo, se pueden tomar medidas para controlar la diabetes y tratar de prevenir estos problemas de salud”.

Entre sus causas, está el sobrepeso o la obesidad, así como una vida sedentaria sin ejercicio físico o factores genéticos. No obstante, hay que prestar especial atención a partir de los 45 años, cuando la prevalencia de padecerlo es más alta.

Tom Hanks delgado (Foto:Getty Images)

¿QUIÉN ES TOM HANKS?

DATOS PERSONALES DE TOM HANKS

Nombre de nacimiento: Thomas Jeffrey Hanks

Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1956

Lugar de nacimiento: Concord, California, Estados Unidos

Ciudadanía: Estados Unidos y Grecia

Ocupación: Actor y cineasta

Esposa: Rita Wilson

ExEsposa: Samantha Lewes (1978 - 1987)

Hijos: Colin Hanks, Truman Hanks, Chet Hanks y Elizabeth Hanks

Nietas: Michaiah Hanks, Olivia Jane Hanks, Charlotte Bryant Hanks

Thom Hanks es un actor y cineasta estadounidense. Conocido tanto por sus papeles cómicos como dramáticos, es una de las estrellas de cine más populares y reconocibles del mundo, y es considerado un ícono cultural estadounidense.

Tom Hanks sorprendió con radical cambio de apariencia (Foto: OfficialPress / Twitter)