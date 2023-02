Después del éxito de “Too Hot to Handle” (“Jugando con fuego” en español), que ya cuenta con cuatro temporadas, Netflix estrena, el 28 de febrero de 2023, la versión alemana del reality show creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett.

En “Too Hot To Handle: Alemania”, doce atractivos solteros se reúnen en un paraíso tropical para disfrutar de la fiesta y el romance. Lo que no saben es que para conseguir el premio de 200 000 euros tendrán que renunciar por completo al sexo.

Una vez más, la encargada de vigilar que esa regla se cumpla es la asistente virtual Lana. Cada desliz reducirá el monto del gran premio. Entonces, ¿quiénes son los concursantes que asumen el difícil reto?

LISTA DE CONCURSANTES DE “TOO HOT TO HANDLE: ALEMANIA”

1. Akka

Edad: 21 años.

Ocupación: Influencer.

Ciudad: Viena, Austria.

Frase: “Mi lema es: comer, dormir, joder, repetir”.

Akka es uno de los concursantes de "Too Hot To Handle: Alemania" (Foto: Netflix)

2. Anna

Edad: 25 años.

Ocupación: Creadora de contenido

Ciudad: Innsbruck, Austria.

Frase: “Mi cabello tiene una especie de súper poder, ambos somos bastante difíciles de atar”.

Anna es una de las concursantes de "Too Hot To Handle: Alemania" (Foto: Netflix)

3. Dennis

Edad: 33 años.

Ocupación: Modelo, influencer y fotógrafo.

Ciudad: Berlín, Alemania.

Frase: “Sin sexo, nunca sonreiría”.

Dennis es uno de los concursantes de "Too Hot To Handle: Alemania" (Foto: Netflix)

4. Emely

Edad: 26 años.

Ocupación: Maquilladora independiente.

Ciudad: Ibiza/Berlín.

Frase: “Después del sexo, me voy a casa o choco los cinco con el chico”.

Emely es una de las concursantes de "Too Hot To Handle: Alemania" (Foto: Netflix)

5. Fabio

Edad: 26 años.

Ocupación: Modelo.

Ciudad: Berlín/Göppingen.

Frase: “Soy medio italiano, así que soy muy romántico. Soy el típico gigoló”.

Fabio es uno de los concursantes de "Too Hot To Handle: Alemania" (Foto: Netflix)

6. Kevin

Edad: 26 años

Ocupación: Modelo y jugador de fútbol.

Ciudad: Flensburg.

Frase: “¡Cada vez que disparo, anoto!”

Kevin es uno de los concursantes de "Too Hot To Handle: Alemania" (Foto: Netflix)

7. Laura

Edad: 34 años.

Ocupación: UX Designer & Curve Model.

Ciudad: Berlín.

Frase: “Si tienes confianza y te amas tal como eres, los hombres hacen cola para ti”.

Laura es una de las concursantes de "Too Hot To Handle: Alemania" (Foto: Netflix)

8. Oliver

Edad: 28 años.

Ocupación: Entrenador personal y modelo.

Ciudad: Wiesbaden.

Frase: “El sexo es como desarrollar músculos”.

9. Onyi

Edad: 25 años.

Ocupación: Estudiante de odontología.

Ciudad: Hamburgo.

Frase: “Nunca he tenido una relación y no estoy triste por eso”.

Onyi es una de las concursantes de "Too Hot To Handle: Alemania" (Foto: Netflix)

10. Sophie

Edad: 25 años.

Ocupación: Emprendedora.

Ciudad: Berlín/Dubai.

Frase: “Me gustan los chicos malos. Tal vez porque yo también soy una chica mala”.

11. Stella

Edad: 25 años.

Ocupación: Modelo e influencer.

Ciudad: Múnich.

Frase: “En realidad, nunca fui una buena chica. Soy una persona realmente soltera”.

12. Tobias

Edad: 27 años.

Ocupación: Consultor de TI.

Ciudad: Heilbronn.

Frase: “Existe el prejuicio de que las personas hermosas son estúpidas, pero en realidad soy la prueba viviente de que no es así”.