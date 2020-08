“Tres hombres y un bebé”, cuyo título original es “Three Men and a Baby”, es una comedia del año 1987 que se convirtió en un éxito sorpresa de taquilla. La cinta estuvo protagonizada por Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson, quienes cautivaron a la audiencia con la historia de unos hombres que de un día para otro deben hacerse cargo de un bebé.

La película alcanzó gran popularidad y a lo largo de los años es recordada por un hecho muy inquietante. En una de las escenas de esta cinta, la gente cree ver el fantasma de un niño que aparece en el fondo de una toma. Esta leyenda urbana ha perseguido a “Three Men And A Baby” y aún se mantiene vigente, desatando todo tipo de teorías.

"Tres hombres y un bebé" es una comedia del año 1987 dirigida por Leonard Nimoy y con Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson como actores principales (Foto: "Tres hombres y un bebé")

Como se puede observar, el personaje de Celeste Holm sostiene en brazos al bebé ante la mirada de Ted Danson. En ese momento puede apreciarse a sus espaldas la figura de un niño situada entre las cortinas del fondo. El pequeño lanza una profunda mirada a los protagonistas mientras sujeta lo que parece ser un rifle.

Si bien esta leyenda urbana ayudó a las cifras de alquiler para el lanzamiento de VHS, lo cierto es que la historia es otra. La aparición de este niño en una de las escenas ha llevado a los actores a salir a despejar las dudas ¿se trata de un fantasma? ¿cuál es la verdad? Aquí te lo contamos.

Ted Danson, Tom Selleck y Steve Guttenberg encabezaron la historia de tres solteros acostumbrados a una vida llena de mujeres y diversión que se ven obligados a cambiar sus costumbres cuando alguien deja un pequeño bebé en la puerta de su casa (Foto: "Tres hombres y un bebé")

LA VERDAD SOBRE LA LEYENDA DEL FANTASMA DE TRES HOMBRES Y UN BEBÉ

El propio Tom Selleck aclaró completamente esta leyenda durante una entrevista en The Tonight Show With Jimmy Fallon. El “fantasma” es en realidad un recorte de cartón de Danson’s Jack de otro concierto de actuación y la película fue filmada en un escenario de sonido, no en un apartamento real.

Por su parte, Margaret Colin, quien interpretó a Rebecca en la comedia de los 80, también salió al frente a hablar sobre este tema en un segmento de Entertainment Weekly: The Show.

“Durante años, la gente creía que había un fantasma en Tres hombres y un bebé”, dijo la actriz Margaret Colin. Además, comentó que ella hizo mucho dinero alquilando la película a la gente que intentaba detectar la misteriosa figura fantasmal.

Colin reveló, “alerta de spoiler: no es un fantasma, es la silueta de Ted Danson (quien interpretó a Jack Holden). Pero si quieren alquilar la película de nuevo, ver por mi adelante”.

Por supuesto, el atractivo de los mitos cinematográficos es innegable, por lo que algunos tienden a aguantar incluso cuando son desacreditados, como el rumor de que se puede ver un cuerpo colgado en el fondo de una escena en “El mago de Oz”, que es en realidad un pelícano deambulando.

El propio Tom Selleck aclaró completamente esta leyenda del fantasma de un niño que aparece en una de las escenas (Foto: "Tres hombres y un bebé")

