Protagonizar una película o serie no es un trabajo sencillo, pues los ojos de todo el mundo están puestos sobre quienes asumirán ese rol tan importante. Y aunque para muchos actores, lo esencial es interpretar bien el papel que les fue asignado, hay otros a que reciben actividades adicionales, todo con el propósito de que su personaje tenga mayor aceptación en el público.

A pesar de que esto dependerá del rol que tendrán, hay algunos histriones a quienes no les agrada cómo tuvo que lucir físicamente su personaje en la trama; al menos así lo hizo saber Jacob Elordi tras interpretar a Noah Flynn en “El stand de los besos” .

En una entrevista que concedió a Men’s Health, el actor reveló qué fue lo más odió de su papel en la película de Netflix como Noah Flynn el año 2018.

Tras "El stand de los besos", la carrera de Jacob Elordi comenzó a crecer (Foto: Netflix)

LO QUE DETESTÓ DE SU PERSONAJE

Elordi manifestó que a pesar de que la propuesta le pareció buena, lo que debía mostrar su personaje era demasiado exigente, pero no se refería a los guiones o interpretación a lo largo de la historia, sino la apariencia física que debía tener.

Contó que antes y durante el rodaje sintió una sensación de presión muy fuerte para aumentar su volumen corporal, haciendo que se desanimara por la excesiva atención que recibía su aspecto físico más que su actuación; es decir, para él sentirse valorado solamente por su cuerpo estaba pésimo.

“Me entrené mucho para la primera película [ ”El stand de los besos” ] porque lo decía en el guio. Estaba tan terriblemente nervioso que no sería lo que el guion quería que fuera (…). En ese momento, era muy joven y me arrojaron a un mundo donde todos querían hablar sobre mi cuerpo y realmente me molestó. No me identifico con eso en absoluto. Intentaba demostrarme a mí mismo y ser conocido como actor. Fue mucho trabajo y odié cada segundo de eso”, manifestó.

Para el actor de "El stand de los besos", mostrar un abdomen tonificado requería de muchas horas en el gimnasio (Foto: Netflix)

Jacob Elordi contó que para obtener el físico que le exigían tenía un régimen intenso de ejercicios, por lo que debía estar siete días a la semana y dos veces al día en el gimnasio. La rutina que debía seguir era levantamiento de pesas, ganar músculos y verse bien definido.

Esto hizo que el público, en especial el femenino se enamore de su personaje Noah Flynn, algo que también lo desilusionó porque sentía que jamás valoraron su esfuerzo como actor, pues lo único que se comentaba de él era su apariencia física.

"El stand de los besos" es una comedia romántica de 2018 basada en la novela homónima de la autora Beth Reekles (Foto: Netflix)

“[ The Kissing Booth ] tenía que ver con esculpir y asegurarse de tener esta figura que creía que necesitaba el personaje (…). Seamos honestos: no me interesa ir a la playa y parecerme a The Rock”, indicó.

Desde que “El stand de los besos” se estrenó en 2018, la carrera del actor ha despegado, ya que después formó parte de “Euforia” de HBO, algo distinto a lo que había hecho, pues en ésta tenía que explorar el psique de su personaje Nate. Para esto tuvo que perder parte de su peso muscular y reducir su rutina de ejercicios y aprender de yoga.

Jacob Elordi es un actor australiano. Él interpreta el papel de Noah Flynn en la película "The Kissing Booth". En 2019, hizo a Nate Jacobs en la serie de televisión HBO "Euphoria" (Foto: AFP)

MÁS SOBRE “EL STAND DE LOS BESOS”