Maite Perroni interpretó a tres personajes diferentes en “Tríada”, serie mexicana de Netflix creada por Leticia López-Margalli. La actriz de 39 años asumió los roles de Aleida, Rebecca y Tamara, trillizas idénticas que fueron separadas al nacer y que no sabían de la existencia de la otra.

Cuando Becca, una forense encuentra a una mujer igual a ella en una escena del crimen, emprende una peligrosa búsqueda para encontrar la verdad sobre su origen. A medida que se adentra en un oscuro camino, se da cuenta que las tres son solo una parte de algo más grande.

En una entrevista previa, Maite Perroni contó que, “implicó muchísimo trabajo, tanto por la tecnología, los ensayos, el tiempo, como por la interpretación, junto con las medidas y la matemática exacta para las posiciones, además de poder dar un texto en el tiempo correcto. Había un conteo, un clic, para poder ver en qué momento terminaba un texto para que entrara otro. Implicó un trabajo exhaustivo, pero valió la pena”.

“Son personajes diferentes, pero comparten un mismo ADN porque son trillizas idénticas. Comparten, asimismo, una historia y una misma dolencia, además de tener similitudes. Entender su origen, quién es cada una de ellas y de dónde parte cada una, también implicó tiempo y mucho trabajo” comentó. Pero el papel que más trabajo le costó fue Tamara.

Maite Perroni como Tamara en la serie mexicana "Triada" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ TAMARA FUE EL PERSONAJE MÁS DIFÍCIL PARA MAITE PERRONI?

En conversación con Quién, la protagonista de “Tríada” reveló que fue un reto interpretar a Tamara, una bailarina de pole dance, en los ocho episodios de la serie de suspenso de Netflix, debido a que “durante el rodaje, entre octubre y diciembre (2021) que estuvimos en la preparación y los ensayos, me esguincé un pie y cuando estábamos filmando, en febrero (2022), me esguincé el otro pie. Fue un desafío en todos los sentidos, en lo físico, lo emocional y psicológico”.

La actriz que anteriormente interpretó a Alma Solares en “Oscuro deseo” confesó que a pesar de todo el esfuerzo que implica volvería a asumir un reto de ese nivel porque “hay situaciones como ésta que te hacen crecer (en lo profesional), que te confrontan y te hacen ver hasta dónde estás dispuesto a dar y lograr”.

Antes del estreno de “Tríada”, el 22 de febrero de 2023, Maite Perroni dijo: “Guau, estuvo ca***n. Ahora no sé cuál sea el resultado que dé la producción, pero es lo que salió desde adentro de nuestros corazones y los involucro a todos porque no podía hubiera podido hacerlo si no tuviera el apoyo de cada uno de mis compañeros”.