Dirigida por Florian Baxmeyer y Philip Koch, “Tribus de Europa” (“Tribes of Europa” en su idioma original) es la nueva serie alemana de Netflix y sigue a tres hermanos forzados a buscar su propio destino en esta Europa arrasada, fracturada y dividida en innumerables microestados o tribus que luchan por la hegemonía. Sus vidas cambian desde que encuentran un artefacto que podría cambiarlo todo.

Emilio Sakraya, Henriette Confurius y David Ali Rashed son los protagonistas de esta ficción distópica reparto lo completan Oliver Masucci, Melika Foroutan, Hoji Fortuna, Ana Ularu, Christoph Rygh, Kendrick Ong y Jeanette Hain, entre otros.

Los seis episodios de la primera temporada de “Tribus de Europa” se estrenaron en Netflix recién el viernes 19 de febrero de 2021, pero los usuarios de la plataforma ya preguntan por una segunda entrega.

¿”TRIBUS DE EUROPA” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque el gigante del streaming aún no ha realizo ningún anuncio sobre el futuro de la serie alemana, por lo visto en el último capítulo, es probable que la historia de estos tres hermanos, Liv, Kiano y Elja, continúe en una segunda temporada.

¿Qué es y dónde está el arca de los Atlantes? ¿A dónde fueron Elja y Moises? ¿Kiano realmente traicionó a su padre? ¿Qué pasará con Liv ahora que conoció a la tribu Femen? ¿Qué sucedió exactamente en diciembre de 2029? ¿Qué más se sabe sobre ‘Diciembre Negro’ y el apagón global? Son algunas de las preguntas que una nueva tanda de episodios de “Tribus de Europa” deberá resolver.

Hasta el momento, la ficción se ha ganado los elogios de la crítica y si recibe el respaldo del público existen más posibilidades de que Netflix confirme una segunda entrega. Por lo pronto, solo queda esperar la repuesta del servicio streaming, que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la reacción de la audiencia.

Sin embargo, las restricciones por la pandemia de coronavirus también podrían influir en la renovación de la serie alemana, ya que los retrasos en la producción, las precauciones de seguridad y los problemas logísticos han provocado la cancelación de programas como “I Am Not Okay With This”, “The Society” y “Stumptown”.

¿Qué pasará con Kiano en la segunda temporada de "Tribus de Europa"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “TRIBUS DE EUROPA”?

Si Netflix renueva “Tribus de Europa” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en algún momento del 2022.