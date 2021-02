Basada en la novela de 2017 del mismo nombre de Sarah Pinborough, “Detrás de sus ojos” (“Behind Her Eyes” en su idioma original) es una miniserie de Netflix que narra la historia de una madre soltera se adentra en un mundo de manipulaciones perversas al iniciar un amorío con su jefe y una amistad secreta con su enigmática esposa.

La ficción británica de suspenso psicológico creada por Steve Lightfoot y dirigida por Erik Richter tiene como protagonistas a Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman y Robert Aramayo. Además, la fotografía principal de la serie tuvo lugar en Londres y Escocia, de junio a octubre de 2019.

Los seis episodios de la primera temporada de “Detrás de sus ojos” están disponibles en Netflix recién desde el miércoles 17 de febrero de 2021, pero los usuarios de la plataforma ya preguntan por una segunda entrega.

¿”DETRÁS DE SUS OJOS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción británica, pero por lo visto en el último capítulo, lo más probable es que la siniestra historia de Louise, Adele y David no continúen en una nueva temporada.

No solo porque tiene un final cerrado también debido a que fue anunciada como una serie limitada. Además, la autora Sarah Pinborough dijo a Express que cree que no habrá más episodios de “Detrás de sus ojos”.

“No que yo sepa. “Me interesaría ver a dónde lo llevarían, ya que es un final bastante cerrado. Pero si le va bien, nunca se sabe”, explicó. Por lo pronto, Pinborough no ha escrito una secuela de “Behind Her Eyes”.

Sin embargo, si las cifras de visualización son buenas, tal vez los creadores decidan continuar la historia de alguna manera. Una opción podría ser convertirla en una serie de antología y cada temporada se centrará en una historia diferente.

También es posible que Rob vuelva a aparecer y la trama gire en torno a él y lo qué hará después del final de la primera temporada de “Detrás de sus ojos”.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, servicio streaming que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras estas pueden determinar si una serie es renovada o cancelada.

¿Qué sucederá con Louise en una posible segunda temporada de "Detrás de sus ojos"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “DETRÁS DE SUS OJOS”?

Si Netflix renueva “Detrás de sus ojos” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en algún momento del 2022.