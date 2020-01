La edición 77 de la entrega de los Golden Globes en Estados Unidos, desataron una serie de comentarios y compartir de opiniones a favor o en contra de todos los galardonados y vencidos en las redes sociales. Sin embargo, en Twitter, el choque de comentarios entre los cantantes argentinos Benito Cerati y Andrés Calamaro, encendieron la noche del domingo.

Todo inició por el comentario compartido por “El Salmón" en el que señaló que: “¿Qué hay que hacer para ganar? Además de ser lesbiano, exótico, mujer, obeso, latino, negro, oriental, feminista y votar demócratas”.

Con casi 27 mil seguidores en la cuenta, Andrés Calamaro recibió un total de 270 “favoritos” y unos cuantos comentarios, pero el que más destacó por la crítica fue el de Benito Cerati, hijo del ex líder fallecido de la mítica banda Soda Stereo y defensor de derechos LGTBI.

Bien ahí siendo una persona horrible ya sin esconderlo eh. La gente q pertenecemos a minorías agradece q salgas del closet de la podredumbre así ya sabemos contra qué lidiamos. — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) January 8, 2020

Sin embargo, el enfrentamiento no quedó ahí, pues Andrés Calamaro decidió responder a Benito Cerati con dos mensajes. El primero fue una respuesta directa a lo señalado en su ‘tuit’, diciéndole: “¿Qué pasó Benito? No estaría entendiendo, nosotros no ‘lidiamos en contra’. Un beso”. Y en el segundo, a modo de explicación y de apaciguar las aguas, le dijo:

Es humor Golden Globes, Benito .. Hollywood es "discriminación positiva" de manual. Son Opus Dei votando demócratas. — Brad Pittbull (@bradpittbull666) January 8, 2020

“No sé qué entrega de premios viste. Y aun así, ¿qué problema tienes? ¿Puede alguien ser talentoso sin ser de una mayoría?”, continuó Benito Cerati, quien señaló que “El Salmón” tendría una intención poco amigable.

“Mi intención siempre es la mejor. Los humoristas (Ricky Gervais y Sacha Baron Cohen, quienes fueron los anfitriones de los Golden Globes en esta edición) entendieron todo y se rieron de la industria en tiempo real. Hubo momentos penosos, y los premios al cine me encantan. Las ‘minorías’ ya son ‘mayorías’ y se exagera mucho. Pero el cine es arte libre, deberían estar más allá de ciertas ‘correcciones’”, prosiguió Calamaro.

La discusión continuó entre los cantantes argentinos, con Benito Cerati apuntando no entender bien a qué premios eran a los que Andrés Calamaro se refería, por lo cual decidió preguntar si todo era parte de un chiste.

“Sí, es un chiste. Claro. Todo lo escribo con humor, no sé vivir de otra manera. Además hubo humor en los Golden Globes y muy bueno. Gervais y Borat. Hollywood aparenta filantropía pero es como es. Son Opus Dei votando demócratas. La viuda de Heath Ledger, Michelle Williams, exageró con un agradecimiento eterno, llenos de lugares comunes del feminismo, demasiado solemne. Soy feminista y me incomodó mucho el ‘cinismo cursi’”, culminó Calamaro.

