El último 26 de marzo se estrenó la temporada n°18 del famoso reality ‘Keeping Up With The Kardashians’.Tal cual se pudo ver en en el avance que se lanzó hace unos meses, el primer capítulo venía recargado con una pelea a puño limpio entre Kourtney y Kim Kardashian, ¿qué fue lo que pasó?

Lo se pensó que fueron solo empujones, de ahí se pudo ver que realmente hubieron fuertes goles. La rabia de la mayor de las hermanas ante el constante bullying que la esposa de Kanye West le hacía terminó por hacer que intercambien puñetes y patadas dejando desconcertados a sus fanáticos y a sus hermanas Khloé Kardashian y Kendall Jenner que presenciaron todo lo sucedido.

Kourtney terminó dejándole a Kim los hombros y espalda ensagrentados por los fuerte arañones que le dio, y eso sin contar la cachetada que hizo que su cabeza se estrelle contra la pared y esta la deje marcada de maquillaje.

La actitud violenta de la mayor despertó todo un debate en redes sociales sobre si realmente Kim la provocó o tan solo ella exagero. Ante esa incertidumbre, un usuario en Twitter no dudó en hacer un hilo y contar paso a paso el problema que mantienen las hermanas ya desde hace un año.

Y es que esto no es algo de meses, el motivo por el cual Kourtney quiere dejar el reality es porque ella nunca ha querido ser famosa. Decisión y argumento que Kim rechaza completamente y ataca con comentarios negativos a su hermana mayor por preferir tener privacidad y no querer exponer su vida en el reality como el resto de su familia.

En el extenso hilo también se pueden ver las constantes faltas de respeto que Kim, y Khloé Kardashian, le hicieron a Kourtney e incluso a su madre Kris Jenner.

Con fotos, videos y descripciones exactas, este hilo realizado por Jovani Castillo, te absolverá por completo las dudas de la gran pelea que se ha vuelto tendencia rápidamente con más de 69 mil ‘me gustas’ y 13 mil ‘retweets’.

Abriré un Hilo sobre la pelea de Kourtney y Kim Kardashian 🙌🏼 — Jovani Castillo (@jovascc) April 3, 2020

Kim Kardashian West: The Justice Project es el nuevo proyecto televisivo de Kim Kardashian

Kim Kardashian West: The Justice Project es el nuevo proyecto televisivo de Kim Kardashian

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood

Coronavirus: Famosos del cine y la televisión que dieron positivo al COVID-19

Coronavirus: Famosos del cine y la televisión que dieron positivo al COVID-19