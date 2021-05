“Un lugar en silencio 3″ podría esperarse para continuar la franquicia, incluida la fecha de lanzamiento de la película, el elenco y los detalles conocidos de la historia. Paramount encontró un comienzo de franquicia sorpresa en 2018 cuando “A Quiet Place” de John Krasinski fue elogiado por la crítica y se convirtió en un éxito de taquilla.

Después de varios retrasos causados por el cierre de los cines de Covid-19, “A Quiet Place 2″ se programó de principios de 2020 al verano de 2021. La secuela está nuevamente dirigida por Krasinski y protagonizada por Emily Blunt como Evelyn Abbott, quien continúa guiando a sus hijos a través de un existencia plagada de extraterrestres donde cualquier sonido puede matarlos.

Paramount y Platinum Dunes se movieron relativamente rápido para convertir “Un lugar en silencio” en una franquicia, pero no hay planes oficiales para “A Quiet Place 3″ por el momento. Se ha anunciado que el director de Mud, Jeff Nichols, está escribiendo y dirigiendo un spin-off de “A Quiet Place” para un lanzamiento en 2022. Sin embargo, Krasinski podría continuar la historia de la familia Abbott con “A Quiet Place 3″.

Aunque la falta de un anuncio para “Un lugar en silencio 3″ no es una gran preocupación, ya que debería anunciarse siempre que “A Quiet Place 2″ sea un éxito. No será fácil para la segunda película repetir el éxito de la primera. La reducción de la capacidad del teatro y otros factores pandémicos le dan a “A Quiet Place 2″ una batalla más cuesta arriba. Paramount debería tener esto en cuenta a la hora de decidir si dar luz verde o no a una tercera película.

¿”UN LUGAR EN SILENCIO” TENDRÁ UNA TERCERA PARTE?

John Krasinski es el encargado de dirigir 'Un lugar en silencio' (Foto: Paramount Pictures)

No hay detalles oficiales de la trama disponibles para “A Quiet Place 3″ en este momento, pero Krasinski tiene una idea tentativa de hacia dónde podría ir narrativamente el capper de la trilogía: Emily Blunt ha dicho que se ha planeado una trilogía de “A Quiet Place”. Esta historia se establece al final de “A Quiet Place 2″.

Es seguro decir que la próxima entrega de la franquicia continuará explorando cómo la humanidad está luchando contra los extraterrestres que se encuentran actualmente en la Tierra. Además, la familia Abbott debería estar una vez más en el centro de cómo se cuenta ese capítulo de esta historia.

FECHA DE ESTRENO DE “A QUIET PLACE 3″

Un lugar en silencio en su parte dos se espera que sea un éxito y tal vez de ello dependa el estreno de una tercera parte. (Foto: Paramount)

“A Quiet Place 3″ actualmente no tiene fecha de lanzamiento. Paramount aún no ha anunciado oficialmente que la secuela está en desarrollo, pero eso debería suceder rápidamente si “A Quiet Place 2″ es un éxito. Se podría haber trabajado en una tercera película durante los bloqueos de Covid-19, lo que podría permitir que el desarrollo avance con bastante rapidez si se confirma “A Quiet Place 3″. El mejor escenario para la fecha de lanzamiento de “A Quiet Place 3″ es en algún momento de 2023, pero un lanzamiento de primavera / verano en 2024 debería ser más probable en este momento.

ELENCO DE “UN LUGAR EN SILENCIO 3″

A lo largo de "A Quiet Place 2", ambos grupos enfrentan numerosas amenazas que van desde los monstruos inexplicables de la película hasta otros sobrevivientes. (Foto: Paramount)

La franquicia “A Quiet Place” se basa en la familia Abbott y eso significa que “A Quiet Place 3″ debería traer de vuelta a la mayoría de la familia. Emily Blunt volverá a ser la protagonista de una tercera película y seguirá avanzando en la historia de Evelyn. También se espera que Millicent Simmonds y Noah Jupe regresen como sus hijos, Regan y Marcus.

Lee Abbott podría haber muerto al final de “A Quiet Place”, pero los flashbacks podrían permitir que Krasinski regresara una vez más. En cuanto a las nuevas incorporaciones a la franquicia a través de “A Quiet Place 2″, queda por ver si Cillian Murphy o Djimon Hounsou regresarán.