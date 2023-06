Pareciera que “The Idol” se quiere aferrar a la polémica para justificar el fracaso de su primer capítulo. Lo que deja el estreno de la serie de Sam Levinson es que hasta para escribir o filmar una historia controversial se necesita creatividad y un guion que se preste al riesgo, que camine por la cornisa sin caer al primer intento. Sorprende un estreno tan rechazado por unanimidad en HBO Max. Y la aparición de The Weeknd solo empeora la situación. Si el barco no se ha hundido a la primera tal vez sea por las actuaciones de Lily-Rose Depp y Rachel Sennot.

De un domingo a otro, el público de Max pasó de dos ficciones para la historia, “Succession” y “Barry”, a una que quizá no pase de la temporada 1. El lente del accidentado lanzamiento de “The Idol” se ha enfocado hacia los temas complejos que se han intentado retratar en el primer episodio. Pero el show se cae por más situaciones.

“Tuvimos claro en todo momento que íbamos a hacer algo provocador que no iba a ser para todo el mundo. (...) (‘The Idol’) no es para todo el mundo y me parece bien. No somos políticos”, dijo Rose-Depp a The New York Times. Pero es que no se trata de corrección política. Sino de las intenciones de la producción: no se entiende qué quieren hacer con la serie.

Y esto no significa que las ficciones se deban enjaular en un género muy nítido —miremos cómo “Barry” pasó de la comedia, al drama y luego al terror en un par de capítulos—, sino que el episodio “Estrellas del pop e historias de ratas” es muy confuso en cuanto la dirección o direcciones que quiere tomar, se queda a medio camino en las aristas que muestra. A primera vista parece una crítica a la fama, pero no hay nada incisivo que termine de darnos las pistas necesarias para creerles.

Lily-Rose Depp como Jocelyn en "The Idol" (Foto: HBO Max)

LA CAÍDA TEMPRANA DE “THE IDOL”

El primer capítulo de “The Idol” comienza con el rostro de Jocelyn, una cantante pop que posa ante la cámara fotográfica con sensualidad y que muestra más de lo que se ha estipulado en un contrato de intimidad para proteger a la artista. Lily-Rose Depp destaca por la cansada irreverencia de la mirada de la celebridad, entre la frustración y la inercia de seguir en el negocio.

Las primeras marcas apuntan a una especie de parodia sobre el progresismo dentro de la industria musical, con personajes, como el mánager, llevados a la caricatura cuando hablan del cuerpo y la salud mental de la famosa. Las acciones y frases que intentan ser graciosas, no funcionan. La parodia, entonces, se cae en los primeros minutos.

Luego está el otro conflicto de una foto íntima de Joss viralizada y que podría traerle inconvenientes en su regreso a los escenarios con una nueva canción. De igual forma, la fórmula del humor no conecta y el incidente se resuelve de manera abrupta, sin más. Se muestra la imagen sin saber exactamente la intención de esto. En realidad, si solo le hubieran dado dos minutos a ese problema, no habría afectado la trama, porque no parece tener mayor incidencia, al menos en este capítulo.

Lo que sí se debe reconocer es que Rose-Depp consigue expresar la vulnerabilidad, la desconexión emocional, el agotamiento mental y físico de la protagonista, al igual que Rachel Sennot, quien tiene el papel de la recta y preocupada mejor amiga y asistente, Leia. Ambas resaltan con facilidad en medio de un guion sin muchas luces. Jennie de Blackpink también deslumbra con su talento.

El tono de “The Idol” no logra conseguir una esfericidad que invite al espectador hacia la propuesta de la historia: ¿la hay? Y si no podía ser peor, The Weeknd aparece como Tedros para bajar más el nivel de esta historia del creador de “Euphoria”. No hay algo en el músico que transmita lo que exige su papel: sensualidad, misterio, intenciones sombrías. Se entiende porque se dice, no porque el cantante lo exprese con sus movimientos.

La única salvación que tiene la serie de HBO Max es que, en los siguientes capítulos, se decidan por apuntar hacia un camino: la crítica, la parodia, el drama o una típica historia más del mundo detrás del glamour y la fama. Si dejan atrás los clichés, los diálogos insustanciales y una trama predecible, no se desperdiciará la performance de Lily-Rose Depp. Porque hasta el capítulo de “Rachel, Jack and Ashley Too” de Miley Cyrus en “Black Mirror” parece más logrado que el primer episodio de “The Idol”.