CUIDADO, ALERTA DE SPOILER Basada en el bestseller homónimo de Mattias Edvarsson, “Una familia normal” (“A Nearly Normal Family” en inglés y “En helt vanlig familj” en su idioma original) es una serie sueca de Netflix que sigue a los Sandell, una familia normal formada por el sacerdote Adam (Björn Bengtsson), la abogada Ulrika (Lo Kauppi) y su hija Stella (Alexandra Karlsson Tyrefors), de 19 años.

Aunque tienen una vida aparentemente perfecta en un elegante suburbio residencial en las afueras de Lund, todo cambia cuando Stella es detenida, acusada del asesinato de Christoffer Olsen (Christian Fandango Sundgren). Sus padres están dispuestos a ayudarla a cualquier precio, pero ¿cuál es la verdad?

“Una familia normal”, serie dirigida por Per Hanefjord a partir de un guion de Hans Jörnlind y Anna Platt, empieza con una Stella de 15 años asistiendo a un campamento de handball, donde se siente atraída por Robin, el entrenador asistente. Él se aprovecha de eso y abusa de la joven. Cuando sus padres se enteran intenta denunciarlo, pero al no tener las pruebas suficientes y por temor a que Stella sea culpada, Ulrika convence a su familia de no hacer nada.

Los Sandell viven una pesadilla tras el arresto de su hija Stella en la serie sueca "Una familia normal" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UNA FAMILIA NORMAL”?

Cuatro años después de un evento traumático, los Sandell parecen haber vuelto a la normalidad. Hasta que sus vidas dan un giro inesperado, debido a que Stella es arrestada por el homicidio de Chris Olsen, un hombre de 32 años al que la joven que trabaja en una cafetería conoció en una fiesta seis semanas atrás.

Gracias al aviso de Mikael Blomberg, su colega de y amante, Ulrika se entera que la policía va camino a su casa con una orden de registro. Antes de que toquen a su puerta, encuentra el teléfono de su hija y su ropa con sangre. Tras despistar a los oficiales, esconden las pruebas incriminatorias en la casa de reposo de su padre.

Durante los interrogatorios, los Sandell ocultan la verdad de lo ocurrido esa noche. Adam aprovecha su rol como pastor para obtener información: busca a Linda Levander, la exnovia de Chris que lo denunció por maltrato y abuso. Además, confronta a la fiscal a cargo de la investigación.

Por su parte, Ulrika le pide a Mikael que asuma la defensa de Stella y utiliza sus influencias para comenzar su propia investigación. Tras descubrir que la policía encontró el ADN de Amina Besic en la escena del crimen y no lograr que la mejor amiga de Stella revele más información, encuentra la excusa perfecta para organizar una cena con amigos y validar sus sospechas, pero llega demasiado lejos.

“Una familia normal” también muestra cómo era la relación de Stella y Chris. Gracias a las advertencias de Linda Levander, la joven descubrió aspectos negativos de su pareja. Por otro lado, Stella se sincera con su psicóloga, Ulrika se descompensa, Adam descubre la infidelidad de su esposa y desata su ira con Robin.

Stella Sandell permanece encerrada y sin poder hablar con su familias hasta el juicio en la serie sueca "Una familia normal" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UNA FAMILIA NORMAL”?

¿Stella es condenada?

Tras hablar con Amina, Ulrika jura hacer lo que sea necesario para proteger a su familia. Primero se deshace de las pruebas en contra de su hija, luego trata de arreglar las cosas con Adam y coordina con Mikael Blomberg la defensa de Stella.

Durante el juicio, la fiscalía presenta pruebas en contra de la joven: un testigo asegura que vio a Stella esa noche antes de escuchar gritos en el parque más adelante, el forense confirma que la huella encontrada en el lugar pertenecía al zapato de Stella y una de las amigas de Amina indica que vio a Stella fuera de control.

Amina Besic es la última testigo y confiesa que vio a Chris esa noche. Ella planeaba encontrarse con Stella en un bar, pero Chris llegó antes, la drogó, la llevó a su departamento y abusó de ella. Debido a esa declaración y a que no se ha encontrado el arma homicida, la jueza desestima el caso contra Stella y la deja en libertad.

¿Quién mató a Chris?

Al no encontrar a su amiga en el bar y recibir un mensaje extraño, Stella busca desesperadamente a Amina. Las pistas la llevan hasta el departamento de Chris donde ve cómo su novio abusa de su amiga. Al recordar su trauma del pasado, Stella utiliza el gas pimienta para reducir al atacante. Cuando él las persigue, ella utiliza un cuchillo para apuñalarlo.

Al final de “Una familia normal”, Adam abandona la iglesia y decide rescatar su matrimonio con Ulrika, mientras que Stella cumple su sueño de viajar.