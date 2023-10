En medio de un evidente ascenso como actor, Valentino Lanús se alejó del mundo de las telenovelas en 2012, siendo esta una enorme sorpresa para sus fanáticos. Ahora, 11 años después, hace su retorno triunfal a las producciones de este tipo al ser elegido para protagonizar “Tu vida es mi vida” al lado de Susana González.

El actor de ahora 48 años de edad estuvo muy alejado de todo lo relacionado con los medios de comunicación y al espectáculo, por lo que ha llamado mucho la atención su vuelta a las telenovelas, pero también ha generado mucha curiosidad en la opinión pública por conocer qué ha pasado con él durante todo este tiempo y dónde estuvo.

En una presentación a medios de la nueva telenovela, el mexicano recibió una serie de preguntas acerca de ello, pues uno de los temas de mayor interés para los periodistas era conocer qué hizo y por qué dejó de lado su carrera como actor en un momento en el que era, prácticamente, el rostro de las novelas juveniles y alguien que estaba en permanente crecimiento.

De esta manera, Valentino Lanús confesó que estuvo viviendo unos seis años en la selva, donde aprovechó para conectar con la naturaleza y vivir de una forma totalmente diferente a lo que antes se le conocía. Incluso aseguró que estuvo dedicándose al yoga de una manera más profunda, lo cual le ayudó a ver el mundo con otra perspectiva.

¿POR QUÉ VALENTINO LANÚS SE FUE A VIVIR A LA SELVA?

De acuerdo con lo que fue relatando Valentino Lanús, su decisión de mudarse a la selva se debe a unas vacaciones que tomó. Al llegar a ese lugar sintió una enorme conexión que hizo que se quedara por mucho tiempo, así que desde ese momento su vida cambiaría para siempre, pues se convirtió en un ser espiritual y que se enfocó, como ya lo mencionamos, al yoga.

“Esa vida fue un proceso como de seis años completos de alejarme de todo. Me fui un día de vacaciones y cuando llegué la selva me llamó y me quedé. Fue algo interesante, toda una experiencia y traigo muchas cosas que compartir”, fueron algunas de sus palabras con los medios de prensa que estuvieron a su alrededor.

Además, esa nueva vida le permitió conocer a la que se convirtió en su esposa. Ahora, tiene una hija pequeña de nombre María Magdalena, quien se ha convertido en una de sus principales motivaciones para salir adelante y trabajar duro.

“Ella ya era un ser espiritual, sus padres son seres muy evolucionados, yo la conocí después de un despertar importante en la selva, si ella me hubiera conocido de actor, ni ella me hubiera gustado, ni yo le hubiera gustado, tuvieron que pasar cosas importantes para que la vida nos uniera”, comentó acerca de su nueva familia.

Valentino Lanús está de regreso en las telenovelas mexicanas (Foto: Valentino Lanús / Instagram)

¿CÓMO ACEPTÓ REGRESAR A LAS TELENOVELAS?

Una de las principales inquietudes por los periodistas presentes era conocer cómo se dio la propuesta para volver a trabajar frente a cámaras y qué le pasó por la cabeza para aceptar, teniendo en cuenta que por muchos años se alejó de este mundo que lo había lanzado al estrellato.

En su respuesta a la interrogante, Lanús aseguró que fue algo muy sorpresivo para él, pero al mismo tiempo algo muy ágil, aunque también afirmó que días antes de que le llegara la propuesta había soñado con Susana González, por lo que todo fue encajando poco a poco.

“Fue una decisión muy ágil, todo el proceso fue muy ágil, así que sorprendido de estar aquí. De hecho, si hace unas pocas semanas me hubiera imaginado que iba a estar en esta rueda de prensa, hubiera dicho ‘wow, ¿en serio?’. Unos días antes de que me propusieran el proyecto soñé con ella (Susana González), entonces fue como una señal”, añadió.