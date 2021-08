CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la segunda temporada de “Valeria”, serie española de Netflix, la escritora debe enfrentarse a una decisión que podría marcar su futuro profesional: esconderse tras un pseudónimo y vivir finalmente de su profesión o renunciar a la publicación de su novela y seguir exprimiendo el inagotable mundo de los contratos basura.

Su vida sentimental no es mucho más estable… Afortunadamente, aunque los cimientos de su vida se tambalean, Valeria sigue contando con el apoyo de sus amigas Lola, Carmen y Nerea, que también atraviesan por momentos complicados.

Luego de volver Madrid, perder casi todos sus ahorros y encontrar a Víctor con otra mujer, Valeria decide firmar el contrato que su editorial le ofrece. Sin embargo, sus amigas intervienen y la convencen se publicar su libro de manera independiente.

Las amigas de Valeria evitan que ella renuncie a sus sueños (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “VALERIA”?

Mientras Carmen y Borja acuerdan no dejar que su competencia laboral afecte su relación, Nerea confronta a una antigua rival, Lola se conecta con un ex, y Val tiene reuniones opuestas con Adri y Víctor que la dejan muy confundidas.

Después de mucho trabajo, Valeria publica su libro y se convierte en un éxito, aunque no de inmediato, incluso la antigua jefa se ofrece a comprar los derechos del libro sin cambiar el nombre la autora.

Pero como no todo podía ser perfecto, su vida personal se vuelve a complicar cuando Víctor cree que ella aún no olvida a su esposo y Adrián descubre porque se terminó su matrimonio al leer el libro de su ex.

Finalmente, Valeria decide divorciarse de Adri y empezar una relación seria con Víctor, no obstante, él no parece tener los mismos planes. A pesar de que sus palabras y actitudes la lastiman, también le permiten encontrarse a si misma y darle un título a su segunda novela.

Victor le ofreció a Val una relación "sin implicaciones" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “VALERIA” PARA LA TEMPORADA 3?

Al final de la segunda temporada de “Valeria”, la editorial se prepara para recibir a su autor más reciente, Bruno Aguilar. Por lo tanto, se sugiere que en una tercera temporada este nuevo personaje podría convertirse en una parte importante de la vida de la escritora, incluso podría ser su nuevo interés amoroso.

Además, Val tendrá que contestar la propuesta que Víctor le hizo. ¿Aceptará una relación “sin implicaciones”?

En tanto, Lola continuará con su viaje a Viena, Nerea consigue trabajo en la misma editorial que su amiga y, Carmen y Borja se preparan para su boda. Así que estas historias también deberían continuar en la próxima tanda de episodios.

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado la renovación de la serie española para una tercera temporada, pero considerando que la saga de novelas en la que se basa la ficción comprende cinco libros, existe material suficiente para que la serie consiga más entregas.